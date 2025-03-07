https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула - РИА Новости, 07.03.2025
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, в море вылилась загрязненная вода, сообщило в ночь на субботу агентство IHA. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:37:00+03:00
2025-03-07T23:37:00+03:00
2025-03-07T23:37:00+03:00
в мире
мраморное море
стамбул
гайана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
СТАМБУЛ, 7 мар - РИА Новости. Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, в море вылилась загрязненная вода, сообщило в ночь на субботу агентство IHA. Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю на западе города, когда 130-метровый контейнеровоз Orita врезался в стоявший на якоре 270-метровый танкер Mia. "В результате столкновения лопнул балластный танк танкера, в море вылилась загрязненная вода", - сообщило агентство. Пострадавших после аварии нет, однако службам береговой охраны пришлось предпринять меры для ликвидации последствий ЧП, к месту столкновения были направлены буксиры. По данным портала MarineTraffic, танкер Mia ходит под флагом Гайаны, а контейнеровоз Orita - под флагом Панамы, судно направлялось в Румынию.
https://ria.ru/20250221/more-2000712243.html
https://ria.ru/20241224/stambul-1990916361.html
мраморное море
стамбул
гайана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мраморное море, стамбул, гайана
В мире, Мраморное море, Стамбул, Гайана
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
IHA: в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз