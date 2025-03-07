https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html

Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула - РИА Новости, 07.03.2025

Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, в море вылилась загрязненная вода, сообщило в ночь на субботу агентство IHA. РИА Новости, 07.03.2025

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2025-03-07T23:37:00+03:00

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СТАМБУЛ, 7 мар - РИА Новости. Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, в море вылилась загрязненная вода, сообщило в ночь на субботу агентство IHA. Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю на западе города, когда 130-метровый контейнеровоз Orita врезался в стоявший на якоре 270-метровый танкер Mia. "В результате столкновения лопнул балластный танк танкера, в море вылилась загрязненная вода", - сообщило агентство. Пострадавших после аварии нет, однако службам береговой охраны пришлось предпринять меры для ликвидации последствий ЧП, к месту столкновения были направлены буксиры. По данным портала MarineTraffic, танкер Mia ходит под флагом Гайаны, а контейнеровоз Orita - под флагом Панамы, судно направлялось в Румынию.

https://ria.ru/20250221/more-2000712243.html

https://ria.ru/20241224/stambul-1990916361.html

мраморное море

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в мире, мраморное море, стамбул, гайана