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В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части "Волгонефти-239" - РИА Новости, 07.03.2025
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09:02 07.03.2025 (обновлено: 12:32 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tanker-2003547790.html
В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части "Волгонефти-239"
В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части "Волгонефти-239" - РИА Новости, 07.03.2025
В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части "Волгонефти-239"
В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239", сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:02:00+03:00
2025-03-07T12:32:00+03:00
россия
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239", сообщили в Минтрансе."Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца", — говорится в релизе.Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. "Морспасслужба" приступила к зачистке территории, на которой шли работы по утилизации.В Минтрансе напомнили, что первый этап демонтажа "Волгонефти-239" стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем демонтировали всю надстройку судна, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части танкера.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", с них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб.По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января объявили режим ЧС федерального характера.
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россия, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия, краснодарский край
Россия, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части "Волгонефти-239"

Минтранс сообщил об окончании работ по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239"

© Минтранс России/TelegramСкриншот из видео завершения демонтажа кормовой части "Волгонефти-239" в Краснодарском крае
Скриншот из видео завершения демонтажа кормовой части Волгонефти-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Минтранс России/Telegram
Скриншот из видео завершения демонтажа кормовой части "Волгонефти-239" в Краснодарском крае
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239", сообщили в Минтрансе.
"Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца", — говорится в релизе.
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Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. "Морспасслужба" приступила к зачистке территории, на которой шли работы по утилизации.
В Минтрансе напомнили, что первый этап демонтажа "Волгонефти-239" стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем демонтировали всю надстройку судна, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части танкера.
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", с них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб.
По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января объявили режим ЧС федерального характера.
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