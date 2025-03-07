https://ria.ru/20250307/svo-2003596176.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 575 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:21:00+03:00

2025-03-07T12:21:00+03:00

2025-03-07T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 575 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и отряду иностранных наемников. ВСУ потеряли до 575 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность