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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.03.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка и 26 орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:20:00+03:00
2025-03-07T12:20:00+03:00
2025-03-07T12:24:00+03:00
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка и 26 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 45 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Востока" за неделю