https://ria.ru/20250307/svo-2003595017.html

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.03.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка и 26 орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:20:00+03:00

2025-03-07T12:20:00+03:00

2025-03-07T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка и 26 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 45 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность