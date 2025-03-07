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ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 07.03.2025 (обновлено: 13:36 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/svo-2003594489.html
ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и освободили один населенный пункт, ВСУ потеряли более 3810... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:18:00+03:00
2025-03-07T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и освободили один населенный пункт, ВСУ потеряли более 3810 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, пехотной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, в том числе 16 западного производства, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и освободили один населенный пункт, ВСУ потеряли более 3810 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, пехотной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, в том числе 16 западного производства, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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