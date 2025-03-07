https://ria.ru/20250307/svo-2003594489.html

ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ потеряли свыше 3810 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и освободили один населенный пункт, ВСУ потеряли более 3810... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:18:00+03:00

2025-03-07T12:18:00+03:00

2025-03-07T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и освободили один населенный пункт, ВСУ потеряли более 3810 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, пехотной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, в том числе 16 западного производства, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность