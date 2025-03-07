"Он не умрет". Какую судьбу предрекли Зеленскому великие пророки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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Что не сделал огонь, сделают слова
Почти пятьсот лет прошло с того момента, как вышла в свет книга пророчеств Мишеля Нострадамуса. Катрены – четверостишия, объединенные в главы по десять лет, сообщают потомкам французского прорицателя о событиях грядущего.
Математики уже давно подсчитали, великий Мишель расписал ход истории приблизительно до 3797 года. Формулировки стихов довольно туманные. Но кое-что в них различить можно.
Как оказалось, есть в стихах Нострадамуса и упоминания о тех событиях, свидетелями которых мы сейчас являемся. В катрене 56 есть такие строки: "Из-за новых фактов прольется кровь людей. Из-за того, что они говорят правду, им закроют рты".
Разумеется, трактовок – масса. И французский пророк не оставил указания на точную дату. Но предположить можно: не о начале ли украинского кризиса в 2014-м писал он? Больше уверенности в этом добавляет другое четверостишие.
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"Великие разногласия, чтобы вернуть земли. Благоразумия нет. Раздор и страх для великих братьев… Неблагодарному народу будут сделаны предупреждения…", – гласит катрен 95.
Стоит ли пояснять, насколько "братья" друг другу русский и украинский народы? И как болезненно ощущать разрыв той культурной и исторической связи, который мы наблюдаем уже десять лет. Но отчаиваться не стоит.
"Беглецы унесут огонь на пиках. Западные корабли будут разрушены из-за трезубца… То, что не смогли довершить огонь и железо, то будет сделано словами на Совете", – предрекает пророк.
Выходит, команда Зеленского может сбежать. Возможно, это к лучшему. Ведь с собой она унесет "огонь". А корабли с запада будут разрушены из-за трезубца. Не украинского ли? Быть может, не просто так лидер США решил прекратить поставки военной помощи Украине?
Надежду вселяет фраза про "слова на Совете". Но кто поведет страну в новый, мирный, этап существования?
Развеется прах
Об этом рассказала другая предсказательница – знаменитая баба Ванга. Она жила на четыре столетия позже Нострадамуса. Но будто бы сквозь века переняла его бесценный дар. В 2014-м мир облетело ее тайное пророчество о нескольких поколениях украинских политиков.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
"Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет", – предсказывала болгарская провидица.
Владимир Зеленский, когда было сделано это откровение, только-только окончил среднюю школу. Но уже тогда его фигура была ясна для Ванги как ясный день.
Нетрудно догадаться, что под Кличем и Порохом скрывались мэр Киева Виталий Кличко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Тогда, по сути, в стране началась гражданская война: обострение отношений с властью, притеснение русскоязычного населения в Донецкой и Луганской областях…
Тогда мало кто обратил внимание на вторую часть знаменитого пророчества Ванги. "Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", – говорила она. Комментарии излишни…
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВерующая молится у иконы Святой Матроны Московской
Верующая молится у иконы Святой Матроны Московской
Но почему болгарская провидица не оставила о "зеленом господаре" никакой характеристики? Предчувствовала? Или не разгадала до конца? Есть другая фраза Ванги, в которой, как полагают исследователи, кроется ответ о судьбе Зеленского.
"Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем. И никто сразу не поймет, кто под ней. когда узнают – тогда развеется прах", – говорила она. Невысокий рост, карьера комика… Все говорит об одном. Но уж больно туманна фраза "развеется прах".
Соединятся воедино
Более конкретное пророчество о закате карьеры нынешнего украинского лидера оставила русская святая Матрона Московская. Она, как и Нострадамус и Ванга, предвидела страшные события и братскую распрю на Украине.
© AP Photo / Ukrainian Parliament Press Service/Andrii NesterenkoИнаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Parliament Press Service/Andrii Nesterenko
Инаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского
"Настанет время, когда Россия потеряет то, что всегда было с ней. Много вражды из-за того будет. И каждый ворон захочет свой кусок откусить", – говорила святая.
Много сил потратить страна, чтобы вернуть утраченное. Но в конце "наступит свет" и "соединятся воедино враждующие", успокаивала Матрона Московская.
О тех же, кто был виновником всех бед, она говорила однозначно: "вернуться восвояси". Так что, вариантов для Владимира Зеленского – два. Либо он попросит политического убежища в одной из европейских стран, что выделяла военную помощь Киеву. Либо же вернется к своей привычной деятельности – стендап.
© официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"