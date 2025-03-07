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"Он не умрет". Какую судьбу предрекли Зеленскому великие пророки

"Он не умрет". Какую судьбу предрекли Зеленскому великие пророки - РИА Новости, 07.03.2025

"Он не умрет". Какую судьбу предрекли Зеленскому великие пророки

Встречи с лидерами западных стран, метания между США и Европой, изгнание из Белого дома… И – нежелание идти на контакт с Россией. Все это нынешнему украинскому... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:30:00+03:00

2025-03-07T18:30:00+03:00

2025-03-07T18:30:00+03:00

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Встречи с лидерами западных стран, метания между США и Европой, изгнание из Белого дома… И – нежелание идти на контакт с Россией. Все это нынешнему украинскому лидеру предсказали давно. знаменитые провидцы знали и то, какой конец ждет Владимира Зеленского. Ничего хорошего ждать не приходится.Что не сделал огонь, сделают словаПочти пятьсот лет прошло с того момента, как вышла в свет книга пророчеств Мишеля Нострадамуса. Катрены – четверостишия, объединенные в главы по десять лет, сообщают потомкам французского прорицателя о событиях грядущего.Математики уже давно подсчитали, великий Мишель расписал ход истории приблизительно до 3797 года. Формулировки стихов довольно туманные. Но кое-что в них различить можно.Как оказалось, есть в стихах Нострадамуса и упоминания о тех событиях, свидетелями которых мы сейчас являемся. В катрене 56 есть такие строки: "Из-за новых фактов прольется кровь людей. Из-за того, что они говорят правду, им закроют рты".Разумеется, трактовок – масса. И французский пророк не оставил указания на точную дату. Но предположить можно: не о начале ли украинского кризиса в 2014-м писал он? Больше уверенности в этом добавляет другое четверостишие."Великие разногласия, чтобы вернуть земли. Благоразумия нет. Раздор и страх для великих братьев… Неблагодарному народу будут сделаны предупреждения…", – гласит катрен 95.Стоит ли пояснять, насколько "братья" друг другу русский и украинский народы? И как болезненно ощущать разрыв той культурной и исторической связи, который мы наблюдаем уже десять лет. Но отчаиваться не стоит."Беглецы унесут огонь на пиках. Западные корабли будут разрушены из-за трезубца… То, что не смогли довершить огонь и железо, то будет сделано словами на Совете", – предрекает пророк.Выходит, команда Зеленского может сбежать. Возможно, это к лучшему. Ведь с собой она унесет "огонь". А корабли с запада будут разрушены из-за трезубца. Не украинского ли? Быть может, не просто так лидер США решил прекратить поставки военной помощи Украине?Надежду вселяет фраза про "слова на Совете". Но кто поведет страну в новый, мирный, этап существования?Развеется прахОб этом рассказала другая предсказательница – знаменитая баба Ванга. Она жила на четыре столетия позже Нострадамуса. Но будто бы сквозь века переняла его бесценный дар. В 2014-м мир облетело ее тайное пророчество о нескольких поколениях украинских политиков."Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет", – предсказывала болгарская провидица.Владимир Зеленский, когда было сделано это откровение, только-только окончил среднюю школу. Но уже тогда его фигура была ясна для Ванги как ясный день.Нетрудно догадаться, что под Кличем и Порохом скрывались мэр Киева Виталий Кличко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Тогда, по сути, в стране началась гражданская война: обострение отношений с властью, притеснение русскоязычного населения в Донецкой и Луганской областях…Тогда мало кто обратил внимание на вторую часть знаменитого пророчества Ванги. "Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", – говорила она. Комментарии излишни…Но почему болгарская провидица не оставила о "зеленом господаре" никакой характеристики? Предчувствовала? Или не разгадала до конца? Есть другая фраза Ванги, в которой, как полагают исследователи, кроется ответ о судьбе Зеленского."Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем. И никто сразу не поймет, кто под ней. когда узнают – тогда развеется прах", – говорила она. Невысокий рост, карьера комика… Все говорит об одном. Но уж больно туманна фраза "развеется прах".Соединятся воединоБолее конкретное пророчество о закате карьеры нынешнего украинского лидера оставила русская святая Матрона Московская. Она, как и Нострадамус и Ванга, предвидела страшные события и братскую распрю на Украине."Настанет время, когда Россия потеряет то, что всегда было с ней. Много вражды из-за того будет. И каждый ворон захочет свой кусок откусить", – говорила святая.Много сил потратить страна, чтобы вернуть утраченное. Но в конце "наступит свет" и "соединятся воедино враждующие", успокаивала Матрона Московская.О тех же, кто был виновником всех бед, она говорила однозначно: "вернуться восвояси". Так что, вариантов для Владимира Зеленского – два. Либо он попросит политического убежища в одной из европейских стран, что выделяла военную помощь Киеву. Либо же вернется к своей привычной деятельности – стендап.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, сша, россия