https://ria.ru/20250307/sud-2003691241.html

Суд отказал Разину в иске о правах на песни "Ласкового мая"

Суд отказал Разину в иске о правах на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 07.03.2025

Суд отказал Разину в иске о правах на песни "Ласкового мая"

Промышленный суд Оренбурга отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:19:00+03:00

2025-03-07T17:19:00+03:00

2025-03-07T17:19:00+03:00

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УФА, 7 мар – РИА Новости. Промышленный суд Оренбурга отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал бывшему солисту группы Юрию Шатунову, сообщает суд. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также мама Сергея Кузнецова Валентина. По данным Промышленного суда Оренбурга истец указал, что в 1980 годах создал творческий коллектив одаренных детей-сирот "Ласковый май", в который пригласил работавшего в школе-интернате киномеханика, увлекавшегося музыкой Сергея Кузнецова. Творческий коллектив под руководством истца получил возможность выступать на центральном телевидении и стал известен на территории СССР. При этом в репертуаре коллектива были музыкальные произведения, созданные истцом, аранжировка по некоторым из них осуществлялась сыном ответчицы (Кузнецовой). Споров относительно авторства песен не возникало. "В 1992 году истец и сын ответчицы (Кузнецов – ред.) заключили договор, согласно которому сын ответчицы передал свои исключительные права на 27 музыкальных произведений истцу. В 2005 году истец через суд признал свои исключительные права на песни, переданные ему по договору от 1992 года. В 2015 году истец продал права на музыкальные произведения другому лицу, и в 2016 году суд признал за данным лицом правообладение исключительными правами на 27 музыкальных произведений с текстом", - сообщает суд подробности иска. В суде рассказали, что Разин осенью 2024 года узнал, что в октябре 2019 года был заключен договор между Кузнецовым и Шатуновым об отчуждении исключительного права на его музыкальные произведения с текстом. Таким образом, Шатунов стал владельцем 23 песен: "А я к тебе протяну ладони (Дождь)", "Медленно уходит Осень (А я так жду)", "Бездомный пёс", "Белые розы", "Взрослые", "Глупые снежинки", "Кончено всё (Всё)", "Лето", "Маскарад", "Месяц и июль", "Метель в чужом городе", "Ну, что же ты", "Осенний парк (Месяц осени)", "Пусть будет ночь", "Ради тебя", "Рано ушедшая осень", "Розовый вечер", "Седая ночь", "Старый лес", "Тающий снег", "Телефонный роман", "Ты просто был", "Я откровенен". "Истец считает, что оспариваемый договор нарушает его права, является оспоримой сделкой и подлежит признанию в судебном порядке недействительным. Поскольку в настоящее время стороны оспариваемого договора умерли, иск предъявлен к наследнику одной из сторон договора. В ходе судебного разбирательства к участию в деле в качестве соответчиков были привлечены наследники другой стороны договора. Оценив представленные доказательства, суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи с чем решением суда в их удовлетворении было отказано", - говорится в релизе суда. Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20240831/shatunov-1969726374.html

https://ria.ru/20231206/razin-1914191196.html

https://ria.ru/20230209/muzyka-1850415111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, ссср, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май, новости культуры