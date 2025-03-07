https://ria.ru/20250307/sud-2003600740.html

Суд в Москве отправил под домашний арест студентку, вербовавшую в РДК*

Суд в Москве отправил под домашний арест студентку, вербовавшую в РДК* - РИА Новости, 07.03.2025

Суд в Москве отправил под домашний арест студентку, вербовавшую в РДК*

Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест студентку по делу об участии в деятельности террористической организации, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:31:00+03:00

2025-03-07T12:31:00+03:00

2025-03-07T12:31:00+03:00

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест студентку по делу об участии в деятельности террористической организации, сообщили РИА Новости в суде. "Костиковой П.Ю. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства. Студентке вменяется участие в деятельности террористической организации, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По данным ряда СМИ, Костикова помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в России террористическая организация).* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250122/gorduma-1994932287.html

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происшествия, москва, россия