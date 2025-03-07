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Глава фирмы получил срок за подкуп и разглашение сведений о ММК - РИА Новости, 07.03.2025
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09:51 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/sud-2003556333.html
Глава фирмы получил срок за подкуп и разглашение сведений о ММК
Глава фирмы получил срок за подкуп и разглашение сведений о ММК - РИА Новости, 07.03.2025
Глава фирмы получил срок за подкуп и разглашение сведений о ММК
Суд назначил 6 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей руководителю коммерческой организации, получавшему денежные средства за лоббирование... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:51:00+03:00
2025-03-07T09:51:00+03:00
происшествия
челябинская область
магнитогорск
россия
магнитогорский металлургический комбинат
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар – РИА Новости. Суд назначил 6 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей руководителю коммерческой организации, получавшему денежные средства за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская область), а также за разглашение составляющих коммерческую тайну предприятия сведений, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Сотрудниками УФСБ при обеспечении безопасности ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" во взаимодействии со службой безопасности предприятия вскрыта и пресечена деятельность руководителя коммерческой организации, который занимался получением денежных средств за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с комбинатом. Кроме этого, он собирал сведения, составляющую коммерческую тайну ММК, и разглашал их третьим лицам. Эти действия, по данным УФСБ, совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщикам предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса. Уголовные дела возбуждены и расследованы СУСК. "Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал виновным жителя региона… Судебной инстанцией фигурант приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административных полномочий в коммерческих и не коммерческих организациях сроком на 4 года", - говорится в сообщении. Кроме того, в доход государства обращено имущество обвиняемого на более 123 ммиллиона рублей, приговор в законную силу не вступил, отмечает УФСБ. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 8 статьи 204 (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере), частью 3 статьи 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) УК РФ, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240830/moshennichestvo-1969570596.html
https://ria.ru/20250304/sud-2003075847.html
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия, магнитогорский металлургический комбинат
Происшествия, Челябинская область, Магнитогорск, Россия, Магнитогорский металлургический комбинат
Глава фирмы получил срок за подкуп и разглашение сведений о ММК

Глава фирмы получил шесть лет за подкуп и разглашение сведений о ММК

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар – РИА Новости. Суд назначил 6 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей руководителю коммерческой организации, получавшему денежные средства за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская область), а также за разглашение составляющих коммерческую тайну предприятия сведений, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Сотрудниками УФСБ при обеспечении безопасности ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" во взаимодействии со службой безопасности предприятия вскрыта и пресечена деятельность руководителя коммерческой организации, который занимался получением денежных средств за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с комбинатом. Кроме этого, он собирал сведения, составляющую коммерческую тайну ММК, и разглашал их третьим лицам.
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Эти действия, по данным УФСБ, совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщикам предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса. Уголовные дела возбуждены и расследованы СУСК.
"Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал виновным жителя региона… Судебной инстанцией фигурант приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административных полномочий в коммерческих и не коммерческих организациях сроком на 4 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, в доход государства обращено имущество обвиняемого на более 123 ммиллиона рублей, приговор в законную силу не вступил, отмечает УФСБ.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 8 статьи 204 (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере), частью 3 статьи 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) УК РФ, уточняется в сообщении.
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