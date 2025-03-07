https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html
Суд обратил в доход государства квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции
Суд обратил в доход государства квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции - РИА Новости, 07.03.2025
Суд обратил в доход государства квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции
Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства четыре квартиры, принадлежащие осужденному за организацию незаконной... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:40:00+03:00
2025-03-07T02:40:00+03:00
2025-03-07T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства четыре квартиры, принадлежащие осужденному за организацию незаконной миграции экс-замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрию Тахтаулову и его близким, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Суд удовлетворил иск замгенпрокурора и обратил в доход государства имущество и активы, принадлежащие Тахтаулову или аффилированным с ним лицам. В доход государства обращены четыре квартиры, семь машиномест, два автомобиля, два земельных участка и жилое здание", — рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в конце 2024 года приговорил бывшего высокопоставленного полицейского Тахтаулова и начальника отдела его управления Вячеслава Фокина к 6,5 года колонии с лишением обоих звания "полковник полиции". Еще двое фигурантов, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по шесть лет колонии общего режима. Полицейские были задержаны осенью 2022 года. СК сообщал, что Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Сначала их отправили в СИЗО, позднее меру пресечения смягчили на домашний арест, а вскоре они снова оказались в следственном изоляторе.
https://ria.ru/20250117/sud-1994174286.html
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происшествия, жилье, москва, россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд обратил в доход государства квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции
Суд обратил в доход государства четыре квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции