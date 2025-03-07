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Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки - РИА Новости, 07.03.2025
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15:30 07.03.2025 (обновлено: 16:00 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/strelba-2003649151.html
Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки
Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки - РИА Новости, 07.03.2025
Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки
Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:30:00+03:00
2025-03-07T16:00:00+03:00
происшествия
дальнереченск
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл утром в пятницу в Дальнереченске. "Мужчина, выйдя на балкон своей квартиры, произвёл серию выстрелов из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц, выгуливаемой жильцом соседнего дома и находящейся в непосредственной близости от хозяина. После сделанного владельцем собаки замечания мужчина произвёл ещё несколько выстрелов, сопроводив их нецензурными высказываниями", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина был трезв. По словам мужчины, его раздражал лай собаки и он стал стрелять в сторону шума, не целясь в собаку, пояснили агентству в надзорном ведомстве.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), его ход и результаты расследования поставлены на контроль. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20250225/primore-2001398003.html
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происшествия, дальнереченск, приморский край, россия
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край, Россия
Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки

Житель Дальнеречнска обстрелял с балкона шпица из пневматического пистолета

© РИА Новости / Владимир АстапковичПневматический пистолет и гильзы
Пневматический пистолет и гильзы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пневматический пистолет и гильзы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл утром в пятницу в Дальнереченске.
"Мужчина, выйдя на балкон своей квартиры, произвёл серию выстрелов из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц, выгуливаемой жильцом соседнего дома и находящейся в непосредственной близости от хозяина. После сделанного владельцем собаки замечания мужчина произвёл ещё несколько выстрелов, сопроводив их нецензурными высказываниями", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина был трезв. По словам мужчины, его раздражал лай собаки и он стал стрелять в сторону шума, не целясь в собаку, пояснили агентству в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), его ход и результаты расследования поставлены на контроль. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует надзорное ведомство.
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ПроисшествияДальнереченскПриморский крайРоссия
 
 
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