Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки
Житель Дальнеречнска обстрелял с балкона шпица из пневматического пистолета
Пневматический пистолет и гильзы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл утром в пятницу в Дальнереченске.
"Мужчина, выйдя на балкон своей квартиры, произвёл серию выстрелов из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц, выгуливаемой жильцом соседнего дома и находящейся в непосредственной близости от хозяина. После сделанного владельцем собаки замечания мужчина произвёл ещё несколько выстрелов, сопроводив их нецензурными высказываниями", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина был трезв. По словам мужчины, его раздражал лай собаки и он стал стрелять в сторону шума, не целясь в собаку, пояснили агентству в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), его ход и результаты расследования поставлены на контроль. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует надзорное ведомство.
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