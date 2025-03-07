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Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки

Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки - РИА Новости, 07.03.2025

Житель Приморья устроил стрельбу из-за собаки

Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:30:00+03:00

2025-03-07T15:30:00+03:00

2025-03-07T16:00:00+03:00

происшествия

дальнереченск

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл утром в пятницу в Дальнереченске. "Мужчина, выйдя на балкон своей квартиры, произвёл серию выстрелов из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц, выгуливаемой жильцом соседнего дома и находящейся в непосредственной близости от хозяина. После сделанного владельцем собаки замечания мужчина произвёл ещё несколько выстрелов, сопроводив их нецензурными высказываниями", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина был трезв. По словам мужчины, его раздражал лай собаки и он стал стрелять в сторону шума, не целясь в собаку, пояснили агентству в надзорном ведомстве.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), его ход и результаты расследования поставлены на контроль. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250225/primore-2001398003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнереченск, приморский край, россия