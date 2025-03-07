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СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений на силовиков в Сирии
СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений на силовиков в Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений на силовиков в Сирии
Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в районе Джебла в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:44:00+03:00
2025-03-07T00:44:00+03:00
2025-03-07T08:49:00+03:00
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БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в районе Джебла в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых властей страны, пишет газета "Аль-Ватан". "Вооруженные силы окажут содействие силам безопасности, которые взяли на себя удары вооруженных групп сторонников Асада, организованных одновременно в разных местах", — говорится в публикации.По данным газеты, армия направила в район Джаблы дополнительные силы для наведения порядка и противодействия напавшим. По последним данным, убиты 16 силовиков. В Латакии до утра пятницы объявили комендантский час.В соседнем с Латакией городе Тартус также ввели комендантский час. В четверг там прошли массовые демонстрации, участники которых скандировали лозунги против новых сирийских властей.Также боестолкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой сирийской власти произошли и на юге страны в провинции Деръа. В то время, как в соседней провинции Сувейда, где преимущественно проживает друзское население, на улицы вышли активисты с призывами сменить власти.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/siriya-2003519470.html
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в мире, сирия, латакия (город), джабла, башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Латакия (город), Джабла, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений на силовиков в Сирии
"Аль-Ватан": сторонники Асада атаковали силы безопасности Сирии в Латакии