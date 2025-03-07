https://ria.ru/20250307/stavropole-2003612460.html

Житель Ставрополья зарезал и расчленил пенсионера

Житель Ставрополья зарезал и расчленил пенсионера - РИА Новости, 07.03.2025

Житель Ставрополья зарезал и расчленил пенсионера

Ранее судимый житель Ставропольского края зарезал пенсионера в ходе пьяной ссоры, а затем расчленил его, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:16:00+03:00

2025-03-07T13:16:00+03:00

2025-03-07T13:16:00+03:00

происшествия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 7 мар - РИА Новости. Ранее судимый житель Ставропольского края зарезал пенсионера в ходе пьяной ссоры, а затем расчленил его, сообщает пресс-служба регионального СУСК. "В Изобильненском округе… по подозрению в совершении убийства 70-летнего жителя поселка Рыздвяного задержан 34-летний ранее судимый мужчина", – говорится в сообщении. По данным СК, вечером 5 февраля в ходе распития алкоголя между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый взял нож и ударил им в область шеи потерпевшего, тот скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник расчленил тело, поместил в сумки, спрятал на чердаке одного из домов в поселке и скрылся. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250108/golova-1992837067.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)