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В США проведут полный аудит криптовалюты - РИА Новости, 07.03.2025
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22:17 07.03.2025 (обновлено: 22:18 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ssha-2003738752.html
В США проведут полный аудит криптовалюты
В США проведут полный аудит криптовалюты - РИА Новости, 07.03.2025
В США проведут полный аудит криптовалюты
США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:17:00+03:00
2025-03-07T22:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит бюджета, заявил в пятницу советник президента Дональда Трампа по цифровым активам Дэвид Сакс."Мы не будем использовать государственные средства для покупки биткоина. Однако если министерство финансов или министерство торговли разработают бюджетно-нейтральные механизмы его приобретения, они будут уполномочены их использовать", – сказал он в ходе общения с журналистами в преддверии первого саммита по цифровым валютам, на котором ожидается выступление президента Трампа.Сакс также сообщил, что США проведут полный аудит криптовалютных активов, находящихся в распоряжении властей, и намерены положить конец "войне" против индустрии цифровых активов."Мы обещали остановить несправедливое преследование криптокомпаний и создать прозрачные правила. Это то, чем мы намерены заняться", – добавил он.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003527245.html
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сша, в мире, криптовалюта, экономика
США, В мире, Криптовалюта, Экономика
В США проведут полный аудит криптовалюты

Сакс: США проведут аудит криптовалюты и закончат войну против криптоиндустрии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит бюджета, заявил в пятницу советник президента Дональда Трампа по цифровым активам Дэвид Сакс.
"Мы не будем использовать государственные средства для покупки биткоина. Однако если министерство финансов или министерство торговли разработают бюджетно-нейтральные механизмы его приобретения, они будут уполномочены их использовать", – сказал он в ходе общения с журналистами в преддверии первого саммита по цифровым валютам, на котором ожидается выступление президента Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Вчера, 03:26
Сакс также сообщил, что США проведут полный аудит криптовалютных активов, находящихся в распоряжении властей, и намерены положить конец "войне" против индустрии цифровых активов.
"Мы обещали остановить несправедливое преследование криптокомпаний и создать прозрачные правила. Это то, чем мы намерены заняться", – добавил он.
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