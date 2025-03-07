https://ria.ru/20250307/ssha-2003738752.html

В США проведут полный аудит криптовалюты

В США проведут полный аудит криптовалюты - РИА Новости, 07.03.2025

В США проведут полный аудит криптовалюты

США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T22:17:00+03:00

2025-03-07T22:17:00+03:00

2025-03-07T22:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит бюджета, заявил в пятницу советник президента Дональда Трампа по цифровым активам Дэвид Сакс."Мы не будем использовать государственные средства для покупки биткоина. Однако если министерство финансов или министерство торговли разработают бюджетно-нейтральные механизмы его приобретения, они будут уполномочены их использовать", – сказал он в ходе общения с журналистами в преддверии первого саммита по цифровым валютам, на котором ожидается выступление президента Трампа.Сакс также сообщил, что США проведут полный аудит криптовалютных активов, находящихся в распоряжении властей, и намерены положить конец "войне" против индустрии цифровых активов."Мы обещали остановить несправедливое преследование криптокомпаний и создать прозрачные правила. Это то, чем мы намерены заняться", – добавил он.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003527245.html

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сша, в мире, криптовалюта, экономика