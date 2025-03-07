https://ria.ru/20250307/ssha-2003725894.html

В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба

В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба - РИА Новости, 07.03.2025

В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба

Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде, нападавшего ищут правоохранители, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:52:00+03:00

2025-03-07T19:52:00+03:00

2025-03-07T19:53:00+03:00

голливуд

лос-анджелес

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147771/91/1477719157_0:82:3001:1770_1920x0_80_0_0_52a959df37e3bd6308fd556ee8854d5a.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде, нападавшего ищут правоохранители, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на правоохранителей. "В результате стрельбы в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе один человек был госпитализирован, полиция ищет стрелявшего... О стрельбе... в Восточном Голливуде сообщили около 22.00 (около 9.00 пятницы мск - ред.)", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на полицию. Отмечается, что информации о состоянии пострадавшего пока нет.

https://ria.ru/20250223/strelba-2001061435.html

голливуд

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

голливуд, лос-анджелес, в мире, сша