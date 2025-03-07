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В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба - РИА Новости, 07.03.2025
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19:52 07.03.2025 (обновлено: 19:53 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ssha-2003725894.html
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба - РИА Новости, 07.03.2025
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба
Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде, нападавшего ищут правоохранители, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:52:00+03:00
2025-03-07T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде, нападавшего ищут правоохранители, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на правоохранителей. "В результате стрельбы в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе один человек был госпитализирован, полиция ищет стрелявшего... О стрельбе... в Восточном Голливуде сообщили около 22.00 (около 9.00 пятницы мск - ред.)", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на полицию. Отмечается, что информации о состоянии пострадавшего пока нет.
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голливуд, лос-анджелес, в мире, сша
Голливуд, Лос-Анджелес, В мире, США
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба

При стрельбе в голливудской студии звукозаписи пострадал минимум один человек

© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде, нападавшего ищут правоохранители, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на правоохранителей.
"В результате стрельбы в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе один человек был госпитализирован, полиция ищет стрелявшего... О стрельбе... в Восточном Голливуде сообщили около 22.00 (около 9.00 пятницы мск - ред.)", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на полицию.
Отмечается, что информации о состоянии пострадавшего пока нет.
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