https://ria.ru/20250307/ssha-2003725894.html
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба - РИА Новости, 07.03.2025
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба
Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде, нападавшего ищут правоохранители, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:52:00+03:00
2025-03-07T19:52:00+03:00
2025-03-07T19:53:00+03:00
голливуд
лос-анджелес
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147771/91/1477719157_0:82:3001:1770_1920x0_80_0_0_52a959df37e3bd6308fd556ee8854d5a.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде, нападавшего ищут правоохранители, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на правоохранителей. "В результате стрельбы в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе один человек был госпитализирован, полиция ищет стрелявшего... О стрельбе... в Восточном Голливуде сообщили около 22.00 (около 9.00 пятницы мск - ред.)", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на полицию. Отмечается, что информации о состоянии пострадавшего пока нет.
https://ria.ru/20250223/strelba-2001061435.html
голливуд
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147771/91/1477719157_266:0:2734:1851_1920x0_80_0_0_b22cdf8f32d2148d35a587c72fbf8ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голливуд, лос-анджелес, в мире, сша
Голливуд, Лос-Анджелес, В мире, США
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба
При стрельбе в голливудской студии звукозаписи пострадал минимум один человек