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Министр торговли США заявил, что у Дании нет прав на Гренландию - РИА Новости, 07.03.2025
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17:38 07.03.2025 (обновлено: 17:43 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ssha-2003700616.html
Министр торговли США заявил, что у Дании нет прав на Гренландию
Министр торговли США заявил, что у Дании нет прав на Гренландию - РИА Новости, 07.03.2025
Министр торговли США заявил, что у Дании нет прав на Гренландию
Министр торговли США Говард Латник выразил мнение, что у Дании нет прав на Гренландию, а Канада давно ведет себя как "часть Штатов". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник выразил мнение, что у Дании нет прав на Гренландию, а Канада давно ведет себя как "часть Штатов". "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности из-за Арктики. Все согласятся, что Гренландия жизненно важна. Почему Дания там? Потому что викинги сотни лет назад завоевали? Что общего у Дании с Гренландией? Вы знаете ответ: ничего", - сказал Латник в интервью India Today, которое транслировалось в соцсети Х. Как заявил Латник, Канада давно ведет себя как "часть США". "Что говорит президент (США Дональд Трамп - ред.): Канада полностью, совсем полагается на Соединенные Штаты. Вся экономика полагается на США. Они почти не платят в НАТО, потому что прячутся за США. Они знают, что мы защитим их. Скажите, что из сказанного не звучит так, будто это часть Америки", - сказал Латник. Молодежь Канады поддержала бы вступление в Штаты, считает Латник. США хотят присоединения этих территорий через переговоры с проживающими на них людьми, сказал министр, речь не идет о военных решениях. Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом.
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в мире, сша, гренландия, канада, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Канада, Дональд Трамп, НАТО
Министр торговли США заявил, что у Дании нет прав на Гренландию

Министр торговли США Латник заявил, что у Дании нет прав на Гренландию

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник выразил мнение, что у Дании нет прав на Гренландию, а Канада давно ведет себя как "часть Штатов".
"Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности из-за Арктики. Все согласятся, что Гренландия жизненно важна. Почему Дания там? Потому что викинги сотни лет назад завоевали? Что общего у Дании с Гренландией? Вы знаете ответ: ничего", - сказал Латник в интервью India Today, которое транслировалось в соцсети Х.
Как заявил Латник, Канада давно ведет себя как "часть США". "Что говорит президент (США Дональд Трамп - ред.): Канада полностью, совсем полагается на Соединенные Штаты. Вся экономика полагается на США. Они почти не платят в НАТО, потому что прячутся за США. Они знают, что мы защитим их. Скажите, что из сказанного не звучит так, будто это часть Америки", - сказал Латник.
Молодежь Канады поддержала бы вступление в Штаты, считает Латник. США хотят присоединения этих территорий через переговоры с проживающими на них людьми, сказал министр, речь не идет о военных решениях.
Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом.
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