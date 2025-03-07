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В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России - РИА Новости, 07.03.2025
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17:09 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ssha-2003687674.html
В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России
В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России - РИА Новости, 07.03.2025
В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России
Министр торговли США Говард Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России в пользу поставок из Штатов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:09:00+03:00
2025-03-07T17:09:00+03:00
технологии
индия
китай
пакистан
игорь коротченко
су-57
f-35
j-20
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России в пользу поставок из Штатов. "Мы говорим о военном сотрудничестве. Исторически Индия покупала значительный объем военной продукции у России. Мы считаем, это должно прекратиться", - сказал Латник в интервью India Today, которое транслировалось в соцсети Х. Он утверждает, что США надежней в качестве партнера по поставкам вооружений, чем Россия. По словам Латника, атмосферу "любви и привязанности" со стороны США не помогают создать и звучащие из стран БРИКС заявления о планах создать альтернативу доллару. "Мы хотели бы, чтобы такие вещи закончились", - сказал Латник. Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35. Среди преимуществ Су-57 эксперт выделил возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, сказал Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html
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технологии, индия, китай, пакистан, игорь коротченко, су-57, f-35, j-20, в мире
Технологии, Индия, Китай, Пакистан, Игорь Коротченко, Су-57, F-35, J-20, В мире
В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России

Министр торговли США Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России в пользу поставок из Штатов.
"Мы говорим о военном сотрудничестве. Исторически Индия покупала значительный объем военной продукции у России. Мы считаем, это должно прекратиться", - сказал Латник в интервью India Today, которое транслировалось в соцсети Х.
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии
2 декабря 2024, 07:49
Он утверждает, что США надежней в качестве партнера по поставкам вооружений, чем Россия.
По словам Латника, атмосферу "любви и привязанности" со стороны США не помогают создать и звучащие из стран БРИКС заявления о планах создать альтернативу доллару.
"Мы хотели бы, чтобы такие вещи закончились", - сказал Латник.
Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35.
Среди преимуществ Су-57 эксперт выделил возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, сказал Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.
Посл Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Алипов раскрыл причины выбора Индией покупки оружия из России
28 февраля, 09:58
 
ТехнологииИндияКитайПакистанИгорь КоротченкоСу-57F-35J-20В мире
 
 
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