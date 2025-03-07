В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России
Министр торговли США Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России в пользу поставок из Штатов.
"Мы говорим о военном сотрудничестве. Исторически Индия покупала значительный объем военной продукции у России. Мы считаем, это должно прекратиться", - сказал Латник в интервью India Today, которое транслировалось в соцсети Х.
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Он утверждает, что США надежней в качестве партнера по поставкам вооружений, чем Россия.
По словам Латника, атмосферу "любви и привязанности" со стороны США не помогают создать и звучащие из стран БРИКС заявления о планах создать альтернативу доллару.
"Мы хотели бы, чтобы такие вещи закончились", - сказал Латник.
Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35.
Среди преимуществ Су-57 эксперт выделил возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, сказал Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.
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