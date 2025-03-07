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"Такой же тупой": слова Залужного вызвали резкую реакцию в Раде - РИА Новости, 07.03.2025
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16:48 07.03.2025 (обновлено: 16:49 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ssha-2003679842.html
"Такой же тупой": слова Залужного вызвали резкую реакцию в Раде
"Такой же тупой": слова Залужного вызвали резкую реакцию в Раде - РИА Новости, 07.03.2025
"Такой же тупой": слова Залужного вызвали резкую реакцию в Раде
Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный является таким же глупым, как и Владимир Зеленский, заявил в Telegram депутат Верховной рады... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:48:00+03:00
2025-03-07T16:49:00+03:00
в мире
украина
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валерий залужный
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный является таким же глупым, как и Владимир Зеленский, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так он отреагировал на слова генерала о том, что США подрывают мировой порядок."Залужный, обвиняющий США в "подрыве мирового порядка" — такой же тупой, как Зеленский, если поет с ним в одну дудку", — считает Дубинский.Политик также допустил, что у них могут быть одни и те же кураторы в Великобритании."Сейчас этому умнику вспомнят другой “подрыв” — Северных потоков", — предупредил его депутат.Накануне Залужный обрушился с обвинениями в адрес США, заявив, что американская администрация подрывает единство Запада, пытаясь переложить вопросы безопасности на Евросоюз.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
https://ria.ru/20250307/zapad-2003635592.html
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в мире, украина, сша, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Такой же тупой": слова Залужного вызвали резкую реакцию в Раде

Нардеп Дубинский назвал Залужного таким же глупым, как и Зеленский

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный является таким же глупым, как и Владимир Зеленский, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он отреагировал на слова генерала о том, что США подрывают мировой порядок.
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"Залужный, обвиняющий США в "подрыве мирового порядка" — такой же тупой, как Зеленский, если поет с ним в одну дудку", — считает Дубинский.
Политик также допустил, что у них могут быть одни и те же кураторы в Великобритании.
"Сейчас этому умнику вспомнят другой “подрыв” — Северных потоков", — предупредил его депутат.
Накануне Залужный обрушился с обвинениями в адрес США, заявив, что американская администрация подрывает единство Запада, пытаясь переложить вопросы безопасности на Евросоюз.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
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В миреУкраинаСШАВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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