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Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 07.03.2025 (обновлено: 11:38 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ssha-2003574146.html
Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ
Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам, пишет издание "Украинский... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:53:00+03:00
2025-03-07T11:38:00+03:00
в мире
технологии
украина
сша
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам, пишет издание "Украинский милитарный портал". &quot;Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — &quot;по административному запросу&quot;. Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. &lt;…&gt; Это касается как правительственных пользователей, так и частных&quot;, — говорится в публикации.В подтверждение издание сослалось на сообщество "Киберборошно", которое заявило, что у него уже нет доступа к спутниковой разведке. По информации портала, Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003388174.html
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в мире, технологии, украина, сша, киев
В мире, Технологии, Украина, США, Киев, Специальная военная операция на Украине
Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ

Компания Maxar из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам для Украины

© Фото : Maxar TechnologiesХудожественное изображение группы спутников WorldView Legion компании Maxar
Художественное изображение группы спутников WorldView Legion компании Maxar - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Maxar Technologies
Художественное изображение группы спутников WorldView Legion компании Maxar. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам, пишет издание "Украинский милитарный портал".
«

"Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. <…> Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — говорится в публикации.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников, пишут СМИ
Вчера, 13:20
В подтверждение издание сослалось на сообщество "Киберборошно", которое заявило, что у него уже нет доступа к спутниковой разведке.
По информации портала, Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаСШАКиев
 
 
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