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Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ
Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам, пишет издание "Украинский... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам, пишет издание "Украинский милитарный портал". "Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. <…> Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — говорится в публикации.В подтверждение издание сослалось на сообщество "Киберборошно", которое заявило, что у него уже нет доступа к спутниковой разведке. По информации портала, Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В мире, Технологии, Украина, США, Киев, Специальная военная операция на Украине
Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ
Компания Maxar из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам для Украины