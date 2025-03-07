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Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 07.03.2025
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07:32 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ssha-2003539005.html
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 07.03.2025
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла региону больше вреда, чем пользы, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:32:00+03:00
2025-03-07T07:32:00+03:00
в мире
китай
сша
азия
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла региону больше вреда, чем пользы, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "С начала этого столетия Азия сохраняет стремительный рост, став точкой глобального развития, оазисом мира и стабильности", - заявил Ван И. Он отметил, что Азия - это общий дом Китая и других стран региона. "Что касается вашего упоминания о том, что США хотят разместить в регионе ракеты средней дальности, то Китай решительно выступает против этого, и страны региона также это не приветствуют", - указал министр. "США уже много лет продвигают так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию". И что она принесла странам региона? Ничего, кроме провоцирования конфликтов и искусственного создания разногласий. Можно сказать, что что она принесла не столько пользы, сколько вреда", - подчеркнул Ван И. Он отметил, что "Азия — это не арена для игр крупных стран, она должна стать показательным полем международного сотрудничества". Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html
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в мире, китай, сша, азия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, США, Азия, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Ван И: Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла Азии больше вреда, чем пользы

© AP Photo / Tatan SyuflanaВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла региону больше вреда, чем пользы, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.
"С начала этого столетия Азия сохраняет стремительный рост, став точкой глобального развития, оазисом мира и стабильности", - заявил Ван И.
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Он отметил, что Азия - это общий дом Китая и других стран региона.
"Что касается вашего упоминания о том, что США хотят разместить в регионе ракеты средней дальности, то Китай решительно выступает против этого, и страны региона также это не приветствуют", - указал министр.
"США уже много лет продвигают так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию". И что она принесла странам региона? Ничего, кроме провоцирования конфликтов и искусственного создания разногласий. Можно сказать, что что она принесла не столько пользы, сколько вреда", - подчеркнул Ван И.
Он отметил, что "Азия — это не арена для игр крупных стран, она должна стать показательным полем международного сотрудничества".
Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
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В миреКитайСШААзияВан И (политик)Всекитайское собрание народных представителей
 
 
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