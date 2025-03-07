https://ria.ru/20250307/ssha-2003539005.html
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 07.03.2025
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла региону больше вреда, чем пользы, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:32:00+03:00
2025-03-07T07:32:00+03:00
2025-03-07T07:32:00+03:00
в мире
китай
сша
азия
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_618dceb465a6fd42d3505770a838030b.jpg
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла региону больше вреда, чем пользы, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "С начала этого столетия Азия сохраняет стремительный рост, став точкой глобального развития, оазисом мира и стабильности", - заявил Ван И. Он отметил, что Азия - это общий дом Китая и других стран региона. "Что касается вашего упоминания о том, что США хотят разместить в регионе ракеты средней дальности, то Китай решительно выступает против этого, и страны региона также это не приветствуют", - указал министр. "США уже много лет продвигают так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию". И что она принесла странам региона? Ничего, кроме провоцирования конфликтов и искусственного создания разногласий. Можно сказать, что что она принесла не столько пользы, сколько вреда", - подчеркнул Ван И. Он отметил, что "Азия — это не арена для игр крупных стран, она должна стать показательным полем международного сотрудничества". Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html
https://ria.ru/20250307/poshliny-2003533495.html
китай
сша
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_129d17dfad01e11d085df09d297ce4dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, азия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, США, Азия, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Ван И: Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла Азии больше вреда, чем пользы