https://ria.ru/20250307/ssha-2003539005.html

Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 07.03.2025

Ван И оценил Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла региону больше вреда, чем пользы, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:32:00+03:00

2025-03-07T07:32:00+03:00

2025-03-07T07:32:00+03:00

в мире

китай

сша

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ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США принесла региону больше вреда, чем пользы, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "С начала этого столетия Азия сохраняет стремительный рост, став точкой глобального развития, оазисом мира и стабильности", - заявил Ван И. Он отметил, что Азия - это общий дом Китая и других стран региона. "Что касается вашего упоминания о том, что США хотят разместить в регионе ракеты средней дальности, то Китай решительно выступает против этого, и страны региона также это не приветствуют", - указал министр. "США уже много лет продвигают так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию". И что она принесла странам региона? Ничего, кроме провоцирования конфликтов и искусственного создания разногласий. Можно сказать, что что она принесла не столько пользы, сколько вреда", - подчеркнул Ван И. Он отметил, что "Азия — это не арена для игр крупных стран, она должна стать показательным полем международного сотрудничества". Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html

https://ria.ru/20250307/poshliny-2003533495.html

китай

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в мире, китай, сша, азия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей