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Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн
Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн - РИА Новости, 07.03.2025
Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн
США нужно пересмотреть, чего они добились за годы тарифных и торговых войн, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:08:00+03:00
2025-03-07T06:08:00+03:00
2025-03-07T06:08:00+03:00
экономика
сша
китай
ван и (политик)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. США нужно пересмотреть, чего они добились за годы тарифных и торговых войн, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "США должны пересмотреть, чего они добились за эти годы тарифных и торговых войн. Дефицит торгового баланса увеличился или сократился? Возросла ли конкурентоспособность промышленного сектора или снизилась? Улучшилась ситуация с инфляцией или ухудшилась? Стала жизнь простых граждан лучше или хуже?" - сказал Ван И.
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экономика, сша, китай, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Китай, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн
Ван И: США нужно пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн