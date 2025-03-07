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Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн

Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн - РИА Новости, 07.03.2025

Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн

США нужно пересмотреть, чего они добились за годы тарифных и торговых войн, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:08:00+03:00

2025-03-07T06:08:00+03:00

2025-03-07T06:08:00+03:00

экономика

сша

китай

ван и (политик)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. США нужно пересмотреть, чего они добились за годы тарифных и торговых войн, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "США должны пересмотреть, чего они добились за эти годы тарифных и торговых войн. Дефицит торгового баланса увеличился или сократился? Возросла ли конкурентоспособность промышленного сектора или снизилась? Улучшилась ситуация с инфляцией или ухудшилась? Стала жизнь простых граждан лучше или хуже?" - сказал Ван И.

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сша

китай

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2025

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экономика, сша, китай, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады