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Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы - РИА Новости, 07.03.2025
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05:42 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ssha-2003532329.html
Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы
Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы
Указ президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоинов призывает США использовать, а не ограничивать цифровые активы, указывая, что... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:42:00+03:00
2025-03-07T05:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоинов призывает США использовать, а не ограничивать цифровые активы, указывая, что преимущество будет у тех наций, которые первыми выступят с такими инициативами. "Поскольку есть ограниченное количество биткоинов, стратегическим преимуществом будет оказаться среди первых наций, которые создадут стратрезерв биткоинов", - говорится в опубликованном указе Трампа. Там говорится, что "США должны использовать, а не ограничивать силу цифровых активов". Администрировать резерв поручено министерству финансов, где должен появиться соответствующий офис, говорится в документе. Правительственные структуры, которые хранят изъятые в ходе уголовных или гражданских процессов биткоины, должны в течение 30 дней предоставить отчет о своих полномочиях по переводу цифровых монет в резерв, говорится в указе, в течение 60 дней минфин должен представить оценки "правовых и инвестиционных соображений", связанных с созданием резерва, говорится в документе.
https://ria.ru/20250307/bitkoin-2003527820.html
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экономика, технологии, сша, дональд трамп
Экономика, Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы

Указ Трампа призывает США использовать, а не ограничивать цифровые активы

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Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоинов призывает США использовать, а не ограничивать цифровые активы, указывая, что преимущество будет у тех наций, которые первыми выступят с такими инициативами.
"Поскольку есть ограниченное количество биткоинов, стратегическим преимуществом будет оказаться среди первых наций, которые создадут стратрезерв биткоинов", - говорится в опубликованном указе Трампа.
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США не будут продавать биткоины из стратрезерва, заявил советник Трампа
03:42
Там говорится, что "США должны использовать, а не ограничивать силу цифровых активов".
Администрировать резерв поручено министерству финансов, где должен появиться соответствующий офис, говорится в документе. Правительственные структуры, которые хранят изъятые в ходе уголовных или гражданских процессов биткоины, должны в течение 30 дней предоставить отчет о своих полномочиях по переводу цифровых монет в резерв, говорится в указе, в течение 60 дней минфин должен представить оценки "правовых и инвестиционных соображений", связанных с созданием резерва, говорится в документе.
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