https://ria.ru/20250307/ssha-2003532329.html

Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы

Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп призвал США использовать, а не ограничивать цифровые активы

Указ президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоинов призывает США использовать, а не ограничивать цифровые активы, указывая, что... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:42:00+03:00

2025-03-07T05:42:00+03:00

2025-03-07T05:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоинов призывает США использовать, а не ограничивать цифровые активы, указывая, что преимущество будет у тех наций, которые первыми выступят с такими инициативами. "Поскольку есть ограниченное количество биткоинов, стратегическим преимуществом будет оказаться среди первых наций, которые создадут стратрезерв биткоинов", - говорится в опубликованном указе Трампа. Там говорится, что "США должны использовать, а не ограничивать силу цифровых активов". Администрировать резерв поручено министерству финансов, где должен появиться соответствующий офис, говорится в документе. Правительственные структуры, которые хранят изъятые в ходе уголовных или гражданских процессов биткоины, должны в течение 30 дней предоставить отчет о своих полномочиях по переводу цифровых монет в резерв, говорится в указе, в течение 60 дней минфин должен представить оценки "правовых и инвестиционных соображений", связанных с созданием резерва, говорится в документе.

https://ria.ru/20250307/bitkoin-2003527820.html

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экономика, технологии, сша, дональд трамп