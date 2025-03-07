https://ria.ru/20250307/ssha-2003529330.html

Глава Нацразведки США не верит в отказ Европы от обмена данными

Глава Нацразведки США не верит в отказ Европы от обмена данными - РИА Новости, 07.03.2025

Глава Нацразведки США не верит в отказ Европы от обмена данными

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что не верит в возможность отказа Европы от обмена данными с Вашингтоном, подобные допущения вызывают... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T04:40:00+03:00

2025-03-07T04:40:00+03:00

2025-03-07T04:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что не верит в возможность отказа Европы от обмена данными с Вашингтоном, подобные допущения вызывают смех. "Мне смешно, потому что мы слышали эту историю раньше. Это обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа. Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны", - сказала Габбард в интервью Fox News. Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения о возможности того, что Европа перестанет делиться разведданными со Штатами. По словам Габбард, в недавнем времени она встречалась с несколькими различными представителями европейских разведструктур, которые заявили о намерении продолжать сотрудничество. Американские СМИ ранее сообщали, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 6 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html

https://ria.ru/20250305/ssha-2003224376.html

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в мире, украина, россия, сша, тулси габбард, дональд трамп, владимир зеленский, министерство обороны сша