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Три спутниковых оператора обсуждают помощь Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
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20:21 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/sputnik-2003729197.html
Три спутниковых оператора обсуждают помощь Украине, сообщили СМИ
Три спутниковых оператора обсуждают помощь Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
Три спутниковых оператора обсуждают помощь Украине, сообщили СМИ
Еще три спутниковых оператора: люксембургская SES, испанская Hisdesat и американская Viasat - обсуждают с властями стран ЕС и европейскими органами... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:21:00+03:00
2025-03-07T20:21:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Еще три спутниковых оператора: люксембургская SES, испанская Hisdesat и американская Viasat - обсуждают с властями стран ЕС и европейскими органами предоставление ресурсов связи Киеву на фоне возможного ухода Starlink, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на сами компании. Ранее французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи Киеву, чтобы заменить возможности Starlink в случае прекращении работы компании на Украине. "SES, Hisdesat и Viasat… подтвердили… что ведут переговоры с правительствами и институтами ЕС о предоставлении резервных возможностей связи Украине", - пишет газета. В то же время директор по исследованиям консалтинговой компании AnalysysMason Люк Серра заявил изданию, что альтернатив, которые могли бы полностью заменить Киеву Starlink, нет, даже если для этой цели будут объединены все возможности ЕС в этой сфере. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг эту информацию.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003627668.html
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в мире, киев, украина, сша, илон маск, евросоюз
В мире, Киев, Украина, США, Илон Маск, Евросоюз
Три спутниковых оператора обсуждают помощь Украине, сообщили СМИ

FT: SES, Hisdesat и Viasat обсуждают предоставление ресурсов связи Киеву

© Фото : IntelsatСпутник связи
Спутник связи - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Intelsat
Спутник связи . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Еще три спутниковых оператора: люксембургская SES, испанская Hisdesat и американская Viasat - обсуждают с властями стран ЕС и европейскими органами предоставление ресурсов связи Киеву на фоне возможного ухода Starlink, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на сами компании.
Ранее французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи Киеву, чтобы заменить возможности Starlink в случае прекращении работы компании на Украине.
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"SES, Hisdesat и Viasat… подтвердили… что ведут переговоры с правительствами и институтами ЕС о предоставлении резервных возможностей связи Украине", - пишет газета.
В то же время директор по исследованиям консалтинговой компании AnalysysMason Люк Серра заявил изданию, что альтернатив, которые могли бы полностью заменить Киеву Starlink, нет, даже если для этой цели будут объединены все возможности ЕС в этой сфере.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг эту информацию.
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