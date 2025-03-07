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В Кремле рассказали о встрече Путина с матерями и вдовами участников СВО
В Кремле рассказали о встрече Путина с матерями и вдовами участников СВО - РИА Новости, 07.03.2025
В Кремле рассказали о встрече Путина с матерями и вдовами участников СВО
Президенту России Владимиру Путину важно из первых рук получать информацию о проблемах участников СВО и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:03:00+03:00
2025-03-07T13:03:00+03:00
2025-03-07T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину важно из первых рук получать информацию о проблемах участников СВО и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин. "Для президента, конечно, прямое общение необходимо, наверное, в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать для наших героев, для семей наших героев", - сказал Песков журналистам. Он напомнил слова Путина во время прошедшей встречи о том, что в реальной жизни могут быть житейские проблемы, которые, с одной стороны, можно легко решить, но, с другой стороны, невозможно заранее представить себе, что они могут возникнуть. "Президент вникает во все эти проблемы и сразу оперативно дает необходимые поручения", - заключил Песков.
https://ria.ru/20241104/putin-1981799730.html
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Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тувы
Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тувы, которая вынесла с поля боя тело своего мужа.
После ее рассказа президент выразил мнение, что такие истории необходимо увековечивать в произведениях искусства.
2025-03-07T13:03
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Собянин, Вооруженные силы РФ
В Кремле рассказали о встрече Путина с матерями и вдовами участников СВО
Песков: Путину важно из первых рук узнавать о проблемах бойцов СВО и их семей