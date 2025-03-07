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ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
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ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:30:00+03:00
2025-03-07T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке оборонного ведомства.По данным министерства, противник понес потери как в живой силе, так и в технике."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - уточнило МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли 1590 боевиков и 6 танков в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета миномета группировки войск "Север"
Боевая работа расчета миномета группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета миномета группировки войск "Север". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке оборонного ведомства.
По данным министерства, противник понес потери как в живой силе, так и в технике.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - уточнило МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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