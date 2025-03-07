https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003599955.html

ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ потеряли 1590 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:30:00+03:00

2025-03-07T12:30:00+03:00

2025-03-07T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке оборонного ведомства.По данным министерства, противник понес потери как в живой силе, так и в технике."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - уточнило МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины