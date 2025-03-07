https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530516.html
Мотострелки группировки "Центр" получили государственные награды в зоне СВО
Мотострелки группировки "Центр" получили государственные награды в зоне СВО - РИА Новости, 07.03.2025
Мотострелки группировки "Центр" получили государственные награды в зоне СВО
Торжественная церемония награждения военнослужащих 75-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:12:00+03:00
2025-03-07T05:12:00+03:00
2025-03-07T05:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих 75-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир 75-го отдельного мотострелкового полка полковник Роман Брыков. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "Жукова", "За воинскую доблесть" II степени, "Участнику специальной военной операции" и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в завершение мероприятия командир полка поблагодарил военнослужащих за выполнение боевой задачи и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр".
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мотострелки группировки "Центр" получили государственные награды в зоне СВО
Минобороны: мотострелки "Центра" получили госнаграды в зоне СВО
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих 75-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир 75-го отдельного мотострелкового полка полковник Роман Брыков. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "Жукова", "За воинскую доблесть" II степени, "Участнику специальной военной операции" и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что в завершение мероприятия командир полка поблагодарил военнослужащих за выполнение боевой задачи и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр".