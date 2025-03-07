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"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 07.03.2025
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05:05 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530256.html
"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении
"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 07.03.2025
"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении
Расчеты РСЗО "Град" 58-й армии группировки "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:05:00+03:00
2025-03-07T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" 58-й армии группировки "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях, расчеты РСЗО "Град" артиллерии общевойскового объединения выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту и склад с боеприпасами противника", - сообщили в военном ведомстве. Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА. "Работаем преимущественно по местам дислокации противника, то есть пункты взлета и управления БПЛА, опорные пункты, живая сила, вооружение и военная техника", - рассказал журналистам командир боевой машины "Град" с позывным "Аксай". В Запорожской области расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. "Подразделения беспилотной авиации артиллеристов группировки войск "Днепр" постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, боевую технику и живую силу ВСУ", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003529030.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении

Минобороны: расчеты "Градов" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" 58-й армии группировки "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях, расчеты РСЗО "Град" артиллерии общевойскового объединения выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту и склад с боеприпасами противника", - сообщили в военном ведомстве.
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Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.
"Работаем преимущественно по местам дислокации противника, то есть пункты взлета и управления БПЛА, опорные пункты, живая сила, вооружение и военная техника", - рассказал журналистам командир боевой машины "Град" с позывным "Аксай".
В Запорожской области расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. "Подразделения беспилотной авиации артиллеристов группировки войск "Днепр" постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, боевую технику и живую силу ВСУ", - отметили в Минобороны.
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