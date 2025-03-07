https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530256.html

"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении

"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 07.03.2025

"Грады" группы "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на Ореховском направлении

Расчеты РСЗО "Град" 58-й армии группировки "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:05:00+03:00

2025-03-07T05:05:00+03:00

2025-03-07T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" 58-й армии группировки "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях, расчеты РСЗО "Град" артиллерии общевойскового объединения выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту и склад с боеприпасами противника", - сообщили в военном ведомстве. Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА. "Работаем преимущественно по местам дислокации противника, то есть пункты взлета и управления БПЛА, опорные пункты, живая сила, вооружение и военная техника", - рассказал журналистам командир боевой машины "Град" с позывным "Аксай". В Запорожской области расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. "Подразделения беспилотной авиации артиллеристов группировки войск "Днепр" постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, боевую технику и живую силу ВСУ", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003529030.html

https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003526735.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)