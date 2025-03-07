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Жительница села Николаево-Дарьино рассказала о помощи бойцам ВС России - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:34 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003529030.html
Жительница села Николаево-Дарьино рассказала о помощи бойцам ВС России
Жительница села Николаево-Дарьино рассказала о помощи бойцам ВС России - РИА Новости, 07.03.2025
Жительница села Николаево-Дарьино рассказала о помощи бойцам ВС России
Жители курского села Николаево-Дарьино, которые больше полугода прятались по подвалам под атаками ВСУ, готовы были делиться всем с российскими солдатами,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:34:00+03:00
2025-03-07T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Жители курского села Николаево-Дарьино, которые больше полугода прятались по подвалам под атаками ВСУ, готовы были делиться всем с российскими солдатами, рассказала местная жительница. Как сообщила жительница курского села Николаево-Дарьино военным следователям на опросе, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, когда российские военные вошли в поселок, прятавшиеся больше полугода по подвалам местные жители делились с ними горячем чаем и помогали. "Баранов Александр, когда зашли наши военнослужащие, а он пошел к себе домой за зерном, зашел в подвал и (увидел там – ред.) наших ребят. Под дронами, под прилетами он набрал воды и понес ребятам. Все время помогал. Приходил к нам в подвал, говорил: я сам голодный останусь, а им отнесу. Они (российские военные – ред.), конечно, не брали, там было все. Но он говорил: ну как же, горячего-то им надо", - сказала женщина. Другая соседка всегда старалась сделать российским солдатам горячий чай. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250306/povestki-2003514744.html
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россия
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница села Николаево-Дарьино рассказала о помощи бойцам ВС России

Жительница курского села Николаево-Дарьино о помощи местных бойцам ВС России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Жители курского села Николаево-Дарьино, которые больше полугода прятались по подвалам под атаками ВСУ, готовы были делиться всем с российскими солдатами, рассказала местная жительница.
Как сообщила жительница курского села Николаево-Дарьино военным следователям на опросе, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, когда российские военные вошли в поселок, прятавшиеся больше полугода по подвалам местные жители делились с ними горячем чаем и помогали.
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"Баранов Александр, когда зашли наши военнослужащие, а он пошел к себе домой за зерном, зашел в подвал и (увидел там – ред.) наших ребят. Под дронами, под прилетами он набрал воды и понес ребятам. Все время помогал. Приходил к нам в подвал, говорил: я сам голодный останусь, а им отнесу. Они (российские военные – ред.), конечно, не брали, там было все. Но он говорил: ну как же, горячего-то им надо", - сказала женщина.
Другая соседка всегда старалась сделать российским солдатам горячий чай.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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