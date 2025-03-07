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Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности - РИА Новости, 07.03.2025
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13:23 07.03.2025 (обновлено: 13:32 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/sovbez-2003614121.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности - РИА Новости, 07.03.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:23:00+03:00
2025-03-07T13:32:00+03:00
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России."У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений", - сказал Путин в ходе совещания.Первым докладчиком на совещании выступил глава Минюста Константин Чуйченко.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности

Путин предложил СБ обсудить обеспечение внутренней стабильности для развития РФ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России.
"У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений", - сказал Путин в ходе совещания.
Первым докладчиком на совещании выступил глава Минюста Константин Чуйченко.
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