https://ria.ru/20250307/sovbez-2003614121.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности - РИА Новости, 07.03.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:23:00+03:00
2025-03-07T13:23:00+03:00
2025-03-07T13:32:00+03:00
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России."У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений", - сказал Путин в ходе совещания.Первым докладчиком на совещании выступил глава Минюста Константин Чуйченко.
https://ria.ru/20250306/mir-2003469764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности
Путин предложил СБ обсудить обеспечение внутренней стабильности для развития РФ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России.
"У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений", - сказал Путин в ходе совещания.
Первым докладчиком на совещании выступил глава Минюста Константин Чуйченко.