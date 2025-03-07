https://ria.ru/20250307/sovbez-2003614121.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности

Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности - РИА Новости, 07.03.2025

Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:23:00+03:00

2025-03-07T13:23:00+03:00

2025-03-07T13:32:00+03:00

россия

безопасность

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности как основного условия для развития России."У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений", - сказал Путин в ходе совещания.Первым докладчиком на совещании выступил глава Минюста Константин Чуйченко.

https://ria.ru/20250306/mir-2003469764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность