https://ria.ru/20250307/sochi-2003527058.html

Арестованная вилла экс-замглавы Росприроднадзора находится в сочинском СНТ

Арестованная вилла экс-замглавы Росприроднадзора находится в сочинском СНТ - РИА Новости, 07.03.2025

Арестованная вилла экс-замглавы Росприроднадзора находится в сочинском СНТ

Садовое товарищество в Сочи, где находится вилла, арестованная по делу экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, располагается в престижном микрорайоне... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:24:00+03:00

2025-03-07T03:24:00+03:00

2025-03-07T05:56:00+03:00

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олег долматов

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СОЧИ/ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Садовое товарищество в Сочи, где находится вилла, арестованная по делу экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, располагается в престижном микрорайоне "Совхоз Приморский", откуда открываются панорамные виды на море, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший там. Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, частный дом оформлен на экс-супругу Долматова, доход которой, как установило следствие, с 2001 года по 2019 год не превышал более 1,15 миллиона рублей за весь период. Сочинское садовое товарищество "Сутугинское", где построена вилла, находится в престижном микрорайоне "Совхоз Приморский", там же сейчас возводится серия элитных коттеджей. Помимо панорамных видов на море, которые открываются тут из любой точки, близ виллы находятся знаковые объекты - такие как Малый Ахун, историческая дача полковника Квитко, Тисо-самшитовая роща. Местные риелторы рассказали РИА Новости, что коттеджи в "Сутугинском" строят высокопоставленные лица, генералы и предприниматели. Согласно открытым данным на сайте "Авито", цена земельных участков в "Совхозе Приморском" колеблется от 8 до 30 миллионов рублей, а стоимость соседних домов, согласно интернет-ресурсу "ЦИАН", - от 18 до 90 миллионов рублей. Под арест в рамках расследования уголовного дела в отношении Долматова также попали два земельных участка в Ярославской области, оформленных на его отца. Их общая кадастровая стоимость составляет около полумиллиона рублей. Корреспондент РИА Новости нашел это СНТ, рядом - оживленное шоссе. Участок, предположительно, принадлежащий отцу Долматова, находится рядом с лесом. Там построен небольшой зеленый дом - без лишних убранств и пафоса, на участке расположены колодец и теплица. В зимнее время года там никто не живет. Как рассказал РИА Новости местный житель Евгений, "зимуют" в дачном товариществе лишь несколько семей. Самого Олега Долматова и его отца мужчина не знает. Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.

https://ria.ru/20250306/moskva-2003503571.html

https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003391187.html

https://ria.ru/20250306/glavzarubezhstroy-2003325802.html

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происшествия, сочи, ярославская область, москва, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), авито, циан