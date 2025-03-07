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В Башкирии ищут отравителя почти 30 домашних собак
В Башкирии ищут отравителя почти 30 домашних собак - РИА Новости, 07.03.2025
В Башкирии ищут отравителя почти 30 домашних собак
Жители села Красный Ключ Нуримановского района Башкирии обратились в полицию и просят найти отравителя почти 30 домашних собак, ведется проверка, сообщили РИА... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:08:00+03:00
2025-03-07T13:08:00+03:00
2025-03-07T13:08:00+03:00
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УФА, 7 мар – РИА Новости. Жители села Красный Ключ Нуримановского района Башкирии обратились в полицию и просят найти отравителя почти 30 домашних собак, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. Ранее Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) "Пин и Пуф" в своем Telegram-канале сообщил, что в одном из населенных пунктов Башкирии на протяжении почти года от отравления гибнут домашние собаки. Речь идет не о дворняжках на самовыгуле, а о гуляющих у себя на участке или выгуливаемых на поводках животных. В общей сложности зафиксированы почти три десятка случаев. В полицию обратились 16 хозяев погибших собак, есть акты вскрытий, пояснили в ЦРДЖ. Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы одной из погибших собак, протокол которой есть в распоряжении РИА Новости, признаков острого инфекционного заболевания или острых незаразных болезней, которые могли бы привести к скоропостижной смерти животного, не обнаружено. "В желудок собаки попало токсическое вещество с сильным раздражающим действием и вызвало острое воспаление слизистой оболочки желудка", - сказано в документе. В пресс-службе МВД по Башкирии на вопрос, будут ли выяснены обстоятельства массовой гибели собак, ответили утвердительно. "Заявления зарегистрированы, ведется проверка", - ответили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20250115/bashkiriya-1993798365.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика башкортостан, собаки
Происшествия, Республика Башкортостан, Собаки
В Башкирии ищут отравителя почти 30 домашних собак
Полиция начала проверку после отравления около 30 домашних собак в Красном Ключе
УФА, 7 мар – РИА Новости. Жители села Красный Ключ Нуримановского района Башкирии обратились в полицию и просят найти отравителя почти 30 домашних собак, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) "Пин и Пуф" в своем Telegram-канале сообщил, что в одном из населенных пунктов Башкирии на протяжении почти года от отравления гибнут домашние собаки. Речь идет не о дворняжках на самовыгуле, а о гуляющих у себя на участке или выгуливаемых на поводках животных. В общей сложности зафиксированы почти три десятка случаев. В полицию обратились 16 хозяев погибших собак, есть акты вскрытий, пояснили в ЦРДЖ.
Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы одной из погибших собак, протокол которой есть в распоряжении РИА Новости, признаков острого инфекционного заболевания или острых незаразных болезней, которые могли бы привести к скоропостижной смерти животного, не обнаружено.
"В желудок собаки попало токсическое вещество с сильным раздражающим действием и вызвало острое воспаление слизистой оболочки желудка", - сказано в документе.
В пресс-службе МВД по Башкирии на вопрос, будут ли выяснены обстоятельства массовой гибели собак, ответили утвердительно.
"Заявления зарегистрированы, ведется проверка", - ответили РИА Новости в ведомстве.