https://ria.ru/20250307/slovakiya-2003518183.html
Фицо не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции
Фицо не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции - РИА Новости, 07.03.2025
Фицо не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:53:00+03:00
2025-03-07T00:53:00+03:00
2025-03-07T00:53:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции. "Я не хочу, чтобы Словакия была частью "ядерного зонтика" Франции, не хочу", - сказал Фицо в ходе заседания в четверг комитета парламента по европейским делам. Он отметил, что если бы эта идея была реализована, то решение о применении такого оружия принимала бы Франция, c чем он согласится не может. Ранее издание Denník N сообщило, что премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал преждевременной дискуссию о возможности создания общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия. Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, франция, словакия, россия, роберт фицо, петр фиала, нато, евросоюз
В мире, Франция, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Петр Фиала, НАТО, Евросоюз
Фицо не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции
Премьер Словакии Фицо не хочет, чтобы страна была под "ядерным зонтиком" Франции