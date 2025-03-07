https://ria.ru/20250307/skaut-2003724012.html

Старейшему русскому скауту мира исполнилось 105 лет

Старейшему русскому скауту мира исполнилось 105 лет - РИА Новости, 07.03.2025

Старейшему русскому скауту мира исполнилось 105 лет

Дмитрий Злодорев. Старейшему русскому скауту мира, Лидии Герич из Вашингтона, в четверг исполнилось 105 лет. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:32:00+03:00

2025-03-07T19:32:00+03:00

2025-03-07T19:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Дмитрий Злодорев. Старейшему русскому скауту мира, Лидии Герич из Вашингтона, в четверг исполнилось 105 лет. "И правда, очень многая лета. Сто пять – это очень большое число", - сказала юбиляр, когда корреспондент РИА Новости позвонил поздравить ее и по православной традиции пропеть "Многая лета". Она призналась, что рада дожить до такого юбилея и чувствует себя "неплохо для таких лет". "Слава Богу, у меня хорошая старость", - сказала она. Герич родилась в 1920 году в Минске, где ее отец, офицер Белой армии, воевал с большевиками. Вскоре семья вернулась в родной Двинск, ныне латвийский Даугавпилс, где Лидия провела детство и юность, а в 1934 году вступила в ряды русских скаутов. Во время Великой Отечественной войны Герич, ставшая советской гражданкой, когда в 1939 году Латвия вошла в состав СССР, по мере возможности помогала советским военнопленным. Однако затем семье пришлось эмигрировать, чтобы избежать сталинских репрессий. После нескольких лет скитаний по лагерям для так называемых "перемещенных лиц" в Европе, Геричи поселились в США. "Наша мама прожила очень насыщенную жизнь, работала учителем русского языка, в 1962 году организовала дружину русских скаутов в Вашингтоне и всегда была активной прихожанкой Русской православной церкви", сказали агентству сын и дочь Лидии Петровны – Юрий и Татьяна. Они добавили, что их мама является примером того, что значит быть сильным человеком и жить с Богом. Русские скауты в Вашингтоне поделились планами поздравить юбиляра в четверг вечером по местному времени, а также после воскресной литургии в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе, где в ее честь будет отслужен специальный благодарственный молебен. "Мы собираемся спеть Лидии Петровне – и конечно, вместе с ней - некоторые её любимые скаутские песни", - сказала руководитель вашингтонской дружины русских скаутов "Путивль" Наталья Ренир. Зарубежная скаутская Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) объединяет тысячи членов по всему миру. Ее целью является внешкольное воспитание российской молодежи за рубежом на основе ценностей православия, сохранения русской культуры и развития здоровых навыков жизни и приемов лидерства.

https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933426199.html

https://ria.ru/20230815/mamedov-1890125176.html

https://ria.ru/20250129/nevesta-1996173412.html

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минск, даугавпилс, русская православная церковь, сша, в мире, россия