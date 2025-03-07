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Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник - РИА Новости, 07.03.2025
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23:23 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/siriya-2003743897.html
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник - РИА Новости, 07.03.2025
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник
Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:23:00+03:00
2025-03-07T23:23:00+03:00
в мире
сирия
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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. В Джидде в пятницу при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОИС, в его повестку дня был включен вопрос о членстве Сирии в ОИС по инициативе Турции. "На встрече был принят проект резолюции, в который также внесла свой вклад Турция. Членство Сирии в ОИС, приостановленное почти на 13 лет, было возобновлено. После принятия резолюции министр иностранных дел новой сирийской администрации Эсаад Хасан Шейбани занял свое место за переговорным столом", - сообщил собеседник агентства. Членство Сирии было приостановлено в августе 2012 года на чрезвычайном саммите ОИС в Мекке.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001241962.html
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в мире, сирия, турция, джидда, хакан фидан
В мире, Сирия, Турция, Джидда, Хакан Фидан
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник

Турция инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В Джидде в пятницу при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОИС, в его повестку дня был включен вопрос о членстве Сирии в ОИС по инициативе Турции.
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"На встрече был принят проект резолюции, в который также внесла свой вклад Турция. Членство Сирии в ОИС, приостановленное почти на 13 лет, было возобновлено. После принятия резолюции министр иностранных дел новой сирийской администрации Эсаад Хасан Шейбани занял свое место за переговорным столом", - сообщил собеседник агентства.
Членство Сирии было приостановлено в августе 2012 года на чрезвычайном саммите ОИС в Мекке.
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В миреСирияТурцияДжиддаХакан Фидан
 
 
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