https://ria.ru/20250307/shohin-2003631770.html

Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций

Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций - РИА Новости, 07.03.2025

Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций

Российский бизнес встречался несколько недель назад с главой Американской торговой палаты (AmCham) в России Робертом Эйджи и обсуждал содержание так называемой... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:35:00+03:00

2025-03-07T14:35:00+03:00

2025-03-07T14:35:00+03:00

экономика

россия

сша

александр шохин

владимир путин

денис мантуров

российский союз промышленников и предпринимателей

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский бизнес встречался несколько недель назад с главой Американской торговой палаты (AmCham) в России Робертом Эйджи и обсуждал содержание так называемой "белой книги", в которой указаны сферы, отмены санкций в отношении которых иностранный бизнес хотел бы в первую очередь, рассказал глава РСПП Александр Шохин. Ранее в интервью РБК Эйджи сообщил, что Американская торговая палата в России готовит предложения для правительства США по снятию антироссийских санкций, в первую очередь просит этого для сектора авиации - в части поставки запчастей и техподдержки самолетов. "Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали", - сказал Шохин журналистам в пятницу Глава Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что обсуждалась "гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов, то, что связано с безопасностью граждан". "И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. Ну, в равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений", - добавил Шохин. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявлял, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить потенциал, приобретенный за время действия санкций. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Сроки готовности "белой книги" могут совпасть со сроками предполагаемой встречи президентов США и России, предположил глава РСПП. "Вообще говоря, Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с Путиным встретится. Поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться, как говорится", - отметил Шохин.

https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html

https://ria.ru/20250304/kreml-2002934757.html

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экономика, россия, сша, александр шохин, владимир путин, денис мантуров, российский союз промышленников и предпринимателей, рбк (медиагруппа), swift