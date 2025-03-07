Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций
Глава РСПП Шохин: российский бизнес обсуждал с главой AmCham тему снятия санкций
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский бизнес встречался несколько недель назад с главой Американской торговой палаты (AmCham) в России Робертом Эйджи и обсуждал содержание так называемой "белой книги", в которой указаны сферы, отмены санкций в отношении которых иностранный бизнес хотел бы в первую очередь, рассказал глава РСПП Александр Шохин.
"Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали", - сказал Шохин журналистам в пятницу
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что обсуждалась "гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов, то, что связано с безопасностью граждан". "И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. Ну, в равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений", - добавил Шохин.
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявлял, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить потенциал, приобретенный за время действия санкций. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
Сроки готовности "белой книги" могут совпасть со сроками предполагаемой встречи президентов США и России, предположил глава РСПП. "Вообще говоря, Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с Путиным встретится. Поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться, как говорится", - отметил Шохин.