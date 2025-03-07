Рейтинг@Mail.ru
Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/shohin-2003631770.html
Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций
Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций - РИА Новости, 07.03.2025
Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций
Российский бизнес встречался несколько недель назад с главой Американской торговой палаты (AmCham) в России Робертом Эйджи и обсуждал содержание так называемой... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:35:00+03:00
2025-03-07T14:35:00+03:00
экономика
россия
сша
александр шохин
владимир путин
денис мантуров
российский союз промышленников и предпринимателей
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149566/50/1495665038_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_0b083983a48c15389851b46ea17db631.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский бизнес встречался несколько недель назад с главой Американской торговой палаты (AmCham) в России Робертом Эйджи и обсуждал содержание так называемой "белой книги", в которой указаны сферы, отмены санкций в отношении которых иностранный бизнес хотел бы в первую очередь, рассказал глава РСПП Александр Шохин. Ранее в интервью РБК Эйджи сообщил, что Американская торговая палата в России готовит предложения для правительства США по снятию антироссийских санкций, в первую очередь просит этого для сектора авиации - в части поставки запчастей и техподдержки самолетов. "Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали", - сказал Шохин журналистам в пятницу Глава Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что обсуждалась "гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов, то, что связано с безопасностью граждан". "И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. Ну, в равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений", - добавил Шохин. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявлял, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить потенциал, приобретенный за время действия санкций. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Сроки готовности "белой книги" могут совпасть со сроками предполагаемой встречи президентов США и России, предположил глава РСПП. "Вообще говоря, Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с Путиным встретится. Поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться, как говорится", - отметил Шохин.
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html
https://ria.ru/20250304/kreml-2002934757.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149566/50/1495665038_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_60f3383162fef4f2e6d2f06e578f06f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, александр шохин, владимир путин, денис мантуров, российский союз промышленников и предпринимателей, рбк (медиагруппа), swift
Экономика, Россия, США, Александр Шохин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Российский союз промышленников и предпринимателей, РБК (медиагруппа), SWIFT
Шохин рассказал о переговорах с главой AmCham по снятию санкций

Глава РСПП Шохин: российский бизнес обсуждал с главой AmCham тему снятия санкций

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский бизнес встречался несколько недель назад с главой Американской торговой палаты (AmCham) в России Робертом Эйджи и обсуждал содержание так называемой "белой книги", в которой указаны сферы, отмены санкций в отношении которых иностранный бизнес хотел бы в первую очередь, рассказал глава РСПП Александр Шохин.
Ранее в интервью РБК Эйджи сообщил, что Американская торговая палата в России готовит предложения для правительства США по снятию антироссийских санкций, в первую очередь просит этого для сектора авиации - в части поставки запчастей и техподдержки самолетов.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением
09:23
"Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали", - сказал Шохин журналистам в пятницу
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что обсуждалась "гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов, то, что связано с безопасностью граждан". "И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. Ну, в равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений", - добавил Шохин.
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявлял, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить потенциал, приобретенный за время действия санкций. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
Сроки готовности "белой книги" могут совпасть со сроками предполагаемой встречи президентов США и России, предположил глава РСПП. "Вообще говоря, Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с Путиным встретится. Поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться, как говорится", - отметил Шохин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций
4 марта, 12:16
 
ЭкономикаРоссияСШААлександр ШохинВладимир ПутинДенис МантуровРоссийский союз промышленников и предпринимателейРБК (медиагруппа)SWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала