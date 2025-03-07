https://ria.ru/20250307/serbiya-2003747923.html

Вучич ожидает радикализации протестов в Сербии

Вучич ожидает радикализации протестов в Сербии - РИА Новости, 08.03.2025

Вучич ожидает радикализации протестов в Сербии

Протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии будут в дальнейшем радикализоваться, как того требуют заказчики извне, но цветная революция в стране не... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-07T23:54:00+03:00

2025-03-07T23:54:00+03:00

2025-03-08T00:00:00+03:00

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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии будут в дальнейшем радикализоваться, как того требуют заказчики извне, но цветная революция в стране не удастся, заявил президент Сербии Александр Вучич.Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич высказала ожидание, что так будет выполнено требование студентов и они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта."Поддержка этим собраниям, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии, опадает, все идет к радикализации. Почему это подтвердилось? Это логично и абсолютно понятно: они должны сделать свою работу, должны тем извне, кто вложил огромные деньги в разрушение свободолюбивой независимой и суверенной власти в нашей стране. А также должны выполнять приказы международного преступника, владельца телеканалов N1 и Nova S Драгана Шолака, который также под защитой части иностранных спецслужб", - заявил Вучич в ночь на субботу в обращении к гражданам.В качестве примера он привел беспорядки на заседании скупщины (парламента) Сербии в минувший вторник, когда депутаты оппозиции использовали файеры, дымовые шашки, петарды и пострадали три женщины-парламентария. Также сербский лидер обратил внимание, что часть участников демонстрации в пятницу вечером вступила в перепалку, со студентами, которые заявили, что хотят продолжать учебу и начали ставить палатки в парке перед администрацией президента. Стороны разделила полиция, до рукоприкладства не дошло."Неужели кому-то помешало, что у кого-то другой взгляд на мир, думаю, что в парке было 535 студентов, которые мыслят иначе, не участвуют в блокадах… Каждый день в среднем на 139 местах в республике Сербия вы останавливаете нашу жизнь. Мы молчим и все в порядке… Мы знаем, что безответственные политики планируют беспорядки 15 марта, до того времени еще будут такие вещи, потому что они нервные, знают, что проиграли и цветная революция в Сербии не пройдет", - указал Вучич и подчеркнул, что студенты в парке перед администрацией в безопасности и "родителям не надо волноваться".Протестующие после обрушения 1 ноября и гибели 15 человек на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки.В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии.Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро.Сербский лидер ранее указал на бизнесмена Драгана Шолака, владеющего медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан, который, по его словам, активно участвует в попытках его свержения. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250307/putin-2003677704.html

https://ria.ru/20250305/es-2003282526.html

https://ria.ru/20250301/serbija-2002454042.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), нидерланды, ана брнабич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)