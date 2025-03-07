Франция покинула часть своих военных баз в Африке
Франция вернула властям Сенегала объекты, используемые французской армией
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВид на Дакар, Сенегал
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вид на Дакар, Сенегал. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Париж в пятницу вернул местным властям несколько объектов, используемых французской армией в Сенегале, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на посольство Франции в стране.
"Французская сторона вернула сенегальской стороне объекты и жилье в районах Марешаль и Сент-Экзюпери в эту пятницу, 7 марта", - говорится в сообщении посольства в Дакаре.
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"Остальные объекты будут возвращены по совместно согласованному графику", - отметили в дипмиссии.
Как отмечает агентство, первая база была возвращена местным властям в конце 2024 года.
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией.
МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. В конце января все французские военнослужащие покинули Чад.
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