https://ria.ru/20250307/sdelka-2003648567.html

На Украине сделали заявление о сделке с США

На Украине сделали заявление о сделке с США - РИА Новости, 07.03.2025

На Украине сделали заявление о сделке с США

Украина и США могут подписать соглашение по недрам на следующей неделе, заявил спикер МИД Георгий Тихий, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:29:00+03:00

2025-03-07T15:29:00+03:00

2025-03-07T15:29:00+03:00

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саудовская аравия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украина и США могут подписать соглашение по недрам на следующей неделе, заявил спикер МИД Георгий Тихий, его слова приводит издание "Страна.ua"."Я думаю, что бесспорно эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одним из поводов (чтобы подписать соглашение с США о минералах – Прим. ред.). Это правда", — приводятся его слова.Отмечается, что соответствующее соглашение между Украиной и США может быть подписано уже на следующей неделе во время встречи в Эр-Рияде, но четкой договоренности пока нет.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250307/udar-2003632950.html

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украина

сша

саудовская аравия

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в мире, украина, сша, саудовская аравия, владимир путин