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Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
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22:52 07.03.2025 (обновлено: 06:03 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003742032.html
Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, пишут СМИ
Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, пишут СМИ
США рассматривают смягчение санкций против российского энергетического сектора при достижении договоренностей по урегулированию на Украине, передает агентство... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T22:52:00+03:00
2025-03-08T06:03:00+03:00
россия
санкции в отношении россии
в мире
сша
дональд трамп
санкции
государственный департамент сша
скотт бессент
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США рассматривают смягчение санкций против российского энергетического сектора при достижении договоренностей по урегулированию на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника."Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине", — говорится в материале. Как указывают источники агентства, Белый дом попросил министерство финансов рассмотреть такую возможность в преддверии ожидаемых переговоров между президентами России и США."Эта работа (Минфина США. — Прим. ред.) позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения &lt;...&gt; Эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США отменят санкции без уступок со стороны России", — отмечается в статье.В начале недели Reuters также сообщало, что администрация Дональда Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень ограничительных мер, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.При этом сегодня глава Белого дома заявил, что рассматривает большой объем банковских санкций и пошлин против России на фоне того, как ее армия "разносит Украину на поле боля". Он призвал стороны конфликта немедленно начать диалог.Кроме того, как накануне отметил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон готов без колебаний ввести пакет ограничений против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Тем не менее Москва справляется с ним, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные рестрикции неэффективны. В то же время присоединившимся к ним государствам не хватает мужества признать провал такой политики.
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html
https://ria.ru/20250304/peskov-2003047628.html
https://ria.ru/20250303/minpromtorg-2002663570.html
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россия, санкции в отношении россии, в мире, сша, дональд трамп, санкции, государственный департамент сша, скотт бессент, владимир путин, украина
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Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, пишут СМИ

Reuters: Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против РФ в энергетике

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США рассматривают смягчение санкций против российского энергетического сектора при достижении договоренностей по урегулированию на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника.
"Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине", — говорится в материале.
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Как указывают источники агентства, Белый дом попросил министерство финансов рассмотреть такую возможность в преддверии ожидаемых переговоров между президентами России и США.
"Эта работа (Минфина США. — Прим. ред.) позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения <...> Эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США отменят санкции без уступок со стороны России", — отмечается в статье.
В начале недели Reuters также сообщало, что администрация Дональда Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень ограничительных мер, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.
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При этом сегодня глава Белого дома заявил, что рассматривает большой объем банковских санкций и пошлин против России на фоне того, как ее армия "разносит Украину на поле боля". Он призвал стороны конфликта немедленно начать диалог.
Кроме того, как накануне отметил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон готов без колебаний ввести пакет ограничений против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Тем не менее Москва справляется с ним, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные рестрикции неэффективны. В то же время присоединившимся к ним государствам не хватает мужества признать провал такой политики.
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