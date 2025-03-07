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Швейцария сняла часть санкций против Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
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19:45 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003725216.html
Швейцария сняла часть санкций против Сирии
Швейцария сняла часть санкций против Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
Швейцария сняла часть санкций против Сирии
Швейцария вслед за Евросоюзом объявила о снятии части санкций в отношении Сирии после смены власти в стране, следует из заявления, опубликованного в пятницу... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:45:00+03:00
2025-03-07T19:45:00+03:00
сирия
швейцария
евросоюз
в мире
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ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом объявила о снятии части санкций в отношении Сирии после смены власти в стране, следует из заявления, опубликованного в пятницу швейцарским правительством. В конце февраля ЕС ослабил санкции против Сирии в энергетическом, банковском и транспортном секторах. "Седьмого марта Федеральный совет снял некоторые санкции с Сирии. Таким образом он последовал за решением ЕС", - сказано в документе. Отмечается, что Швейцария снимет ограничения с сирийского энергетического и транспортного секторов, а также разрешит оказание ряда финансовых услуг и осуществление банковских операций.
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сирия, швейцария, евросоюз, в мире
Сирия, Швейцария, Евросоюз, В мире
Швейцария сняла часть санкций против Сирии

Швейцария вслед за ЕС объявила о снятии части санкций против Сирии

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом объявила о снятии части санкций в отношении Сирии после смены власти в стране, следует из заявления, опубликованного в пятницу швейцарским правительством.
В конце февраля ЕС ослабил санкции против Сирии в энергетическом, банковском и транспортном секторах.
«
"Седьмого марта Федеральный совет снял некоторые санкции с Сирии. Таким образом он последовал за решением ЕС", - сказано в документе.
Отмечается, что Швейцария снимет ограничения с сирийского энергетического и транспортного секторов, а также разрешит оказание ряда финансовых услуг и осуществление банковских операций.
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