https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003725216.html

Швейцария сняла часть санкций против Сирии

Швейцария сняла часть санкций против Сирии - РИА Новости, 07.03.2025

Швейцария сняла часть санкций против Сирии

Швейцария вслед за Евросоюзом объявила о снятии части санкций в отношении Сирии после смены власти в стране, следует из заявления, опубликованного в пятницу... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:45:00+03:00

2025-03-07T19:45:00+03:00

2025-03-07T19:45:00+03:00

сирия

швейцария

евросоюз

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ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом объявила о снятии части санкций в отношении Сирии после смены власти в стране, следует из заявления, опубликованного в пятницу швейцарским правительством. В конце февраля ЕС ослабил санкции против Сирии в энергетическом, банковском и транспортном секторах. "Седьмого марта Федеральный совет снял некоторые санкции с Сирии. Таким образом он последовал за решением ЕС", - сказано в документе. Отмечается, что Швейцария снимет ограничения с сирийского энергетического и транспортного секторов, а также разрешит оказание ряда финансовых услуг и осуществление банковских операций.

https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001701154.html

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сирия, швейцария, евросоюз, в мире