https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003720233.html

Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России, заявили в США

Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России, заявили в США - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России, заявили в США

Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием, заявил в пятницу директор... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:03:00+03:00

2025-03-07T19:03:00+03:00

2025-03-07T19:03:00+03:00

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием, заявил в пятницу директор Национального экономического совета Кевин Хассетт в беседе с телеканалом Fox News. "О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин", - сказал Хассетт, комментируя угрозу Трампа ввести новые экономические меры против России.По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров". "Мы можем добиться этого с помощью "пряников", можем с помощью кнута. Он ведет переговоры со всеми и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны договориться", - добавил Хассетт. Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, торговых пошлин и других ограничительных мер против России, чтобы, как заявляют в Белом доме, способствовать переговорам по украинскому урегулированию. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html

https://ria.ru/20250307/es-2003516203.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, нато, санкции в отношении россии