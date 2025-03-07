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Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением - РИА Новости, 07.03.2025
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09:23 07.03.2025 (обновлено: 10:07 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html
Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением
Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением - РИА Новости, 07.03.2025
Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением
Американская торговая палата в России предложила ослабить санкционное давление на Москву, заявил ее президент и главный исполнительный директор Роберт Эйджи в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:23:00+03:00
2025-03-07T10:07:00+03:00
россия
экономика
сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американская торговая палата в России предложила ослабить санкционное давление на Москву, заявил ее президент и главный исполнительный директор Роберт Эйджи в интервью РБК."В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов", — сказал он.Эйджи утверждает, что такой шаг — не столько пожелание бизнеса, сколько гуманитарная необходимость.Кроме того, торговая палата призвала снять санкции с российских банков и запрет на инвестиции. По его словам, это нужно для устранения проблем трансграничных платежей.Также Эйджи рассказал о просьбах бизнеса отменить ограничения на поставку предметов роскоши и косметики. Глава торговой палаты добавил, что санкции привели к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний. Как сообщило в начале недели агентство Reuters со ссылкой на источники, администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250304/peskov-2003047628.html
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россия, экономика, сша, владимир путин, москва, дональд трамп, государственный департамент сша
Россия, Экономика, США, Владимир Путин, Москва, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением

Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американская торговая палата в России предложила ослабить санкционное давление на Москву, заявил ее президент и главный исполнительный директор Роберт Эйджи в интервью РБК.

"В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов", — сказал он.
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Эйджи утверждает, что такой шаг — не столько пожелание бизнеса, сколько гуманитарная необходимость.

Кроме того, торговая палата призвала снять санкции с российских банков и запрет на инвестиции. По его словам, это нужно для устранения проблем трансграничных платежей.

Также Эйджи рассказал о просьбах бизнеса отменить ограничения на поставку предметов роскоши и косметики. Глава торговой палаты добавил, что санкции привели к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний.
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После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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