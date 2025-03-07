Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением
Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации
Денежные купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американская торговая палата в России предложила ослабить санкционное давление на Москву, заявил ее президент и главный исполнительный директор Роберт Эйджи в интервью РБК.
"В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов", — сказал он.
"В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов", — сказал он.
Эйджи утверждает, что такой шаг — не столько пожелание бизнеса, сколько гуманитарная необходимость.
Кроме того, торговая палата призвала снять санкции с российских банков и запрет на инвестиции. По его словам, это нужно для устранения проблем трансграничных платежей.
Также Эйджи рассказал о просьбах бизнеса отменить ограничения на поставку предметов роскоши и косметики. Глава торговой палаты добавил, что санкции привели к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний.
Кроме того, торговая палата призвала снять санкции с российских банков и запрет на инвестиции. По его словам, это нужно для устранения проблем трансграничных платежей.
Также Эйджи рассказал о просьбах бизнеса отменить ограничения на поставку предметов роскоши и косметики. Глава торговой палаты добавил, что санкции привели к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний.
Как сообщило в начале недели агентство Reuters со ссылкой на источники, администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.