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В Госдуме предрекли конец эпохи Санду после закрытия USAID - РИА Новости, 07.03.2025
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22:37 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/sandu-2003741236.html
В Госдуме предрекли конец эпохи Санду после закрытия USAID
В Госдуме предрекли конец эпохи Санду после закрытия USAID - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме предрекли конец эпохи Санду после закрытия USAID
Закрытие программ фонда USAID означает конец политической эпохи президента Молдавии Майи Санду, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:37:00+03:00
2025-03-07T22:37:00+03:00
молдавия
сша
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агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Закрытие программ фонда USAID означает конец политической эпохи президента Молдавии Майи Санду, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. "Мы прекрасно понимаем, что деятельность USAID и других фондов, которые были направлены на одно - чтобы сфальсифицировать выборы, делать все для того, чтобы просто готовить те режимы, которые были направлены против России. Они себя дискредитировали. Поэтому мы понимаем, что сегодня, в этот момент, начинается торжество исторической правды", - заявил Чернышов журналистам на молдавском фестивале "Мэрцишор" в Москве. По его прогнозу, теперь произойдет постепенное восстановление отношений России и Молдавии. "Молдова очень нуждается в России и аналогично Россия нуждается в Молдове", - заявил вице-спикер. По его словам, обе страны являются проводниками схожих ценностей и "духовных скреп". Обращение к Санду Парламентарий обратился также к президенту Молдавии. "То, как к вам относится коллективный Запад, означает одно - это отставка", - заявил он. По его словам, нельзя говорить, что Молдавия идет по украинскому сценарию. "У Майи Санду не хватает извилин, для того, чтобы даже стать Украиной... Время уходить - оно настало прямо сейчас, пока еще есть те, кто тебя может забрать. Среди них есть Макрон, он же Микрон, он вас очень ждёт, уважаемая Майя", - заявил вице-спикер. Ранее РИА Новости, анализируя базы общедоступных программ USAID, обнаружило, что Агентство США по международному развитию потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Санду во втором туре. Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии. Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
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молдавия, сша, майя санду, борис чернышов (депутат), агентство по международному развитию сша, госдума рф, россия, в мире
Молдавия, США, Майя Санду, Борис Чернышов (депутат), Агентство по международному развитию США, Госдума РФ, Россия, В мире
В Госдуме предрекли конец эпохи Санду после закрытия USAID

Вице-спикер Госдумы Чернышов увидел в закрытии USAID конец эпохи Санду

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Закрытие программ фонда USAID означает конец политической эпохи президента Молдавии Майи Санду, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
"Мы прекрасно понимаем, что деятельность USAID и других фондов, которые были направлены на одно - чтобы сфальсифицировать выборы, делать все для того, чтобы просто готовить те режимы, которые были направлены против России. Они себя дискредитировали. Поэтому мы понимаем, что сегодня, в этот момент, начинается торжество исторической правды", - заявил Чернышов журналистам на молдавском фестивале "Мэрцишор" в Москве.
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По его прогнозу, теперь произойдет постепенное восстановление отношений России и Молдавии.
"Молдова очень нуждается в России и аналогично Россия нуждается в Молдове", - заявил вице-спикер.
По его словам, обе страны являются проводниками схожих ценностей и "духовных скреп".
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Обращение к Санду

Парламентарий обратился также к президенту Молдавии.
"То, как к вам относится коллективный Запад, означает одно - это отставка", - заявил он.
По его словам, нельзя говорить, что Молдавия идет по украинскому сценарию.
"У Майи Санду не хватает извилин, для того, чтобы даже стать Украиной... Время уходить - оно настало прямо сейчас, пока еще есть те, кто тебя может забрать. Среди них есть Макрон, он же Микрон, он вас очень ждёт, уважаемая Майя", - заявил вице-спикер.
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Ранее РИА Новости, анализируя базы общедоступных программ USAID, обнаружило, что Агентство США по международному развитию потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Санду во втором туре.
Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
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МолдавияСШАМайя СандуБорис Чернышов (депутат)Агентство по международному развитию СШАГосдума РФРоссияВ мире
 
 
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