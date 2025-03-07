https://ria.ru/20250307/samolety-2003515863.html

СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины

СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины

Западные военные предложили использовать самолеты ЕС для противовоздушной обороны западной Украины, следует из документа с описанием инициативы под названием... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T00:14:00+03:00

2025-03-07T00:14:00+03:00

2025-03-07T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

ввс украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152249/19/1522491928_0:187:3308:2047_1920x0_80_0_0_c1d7fa437e0fd2319a60a7a59e30ccb3.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Западные военные предложили использовать самолеты ЕС для противовоздушной обороны западной Украины, следует из документа с описанием инициативы под названием SkyShield ("Небесный щит"). "Основная задача SkyShield - защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Задействованные боевые самолеты будут летать с европейских авиабаз и тесно координировать свои действия с ВВС Украины", - говорится в документе, ссылку на который приводит газета Guardian. Отмечается, что западные военные предлагают задействовать для этой миссии 120 военных самолетов ЕС. Тем самым авторы инициативы хотят высвободить ресурсы украинских ВВС, которые, как они утверждают, могли бы быть переброшены на восток. В качестве одной из задач называется восстановление украинской энергетической инфраструктуры. В документе говорится, что SkyShield может дать более значимый эффект, чем отправка 10 тысяч солдат ЕС на Украину.

https://ria.ru/20250306/es-2003513703.html

https://ria.ru/20250306/pomosch-2003513083.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, ввс украины