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СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/samolety-2003515863.html
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины
Западные военные предложили использовать самолеты ЕС для противовоздушной обороны западной Украины, следует из документа с описанием инициативы под названием... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:14:00+03:00
2025-03-07T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
ввс украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Западные военные предложили использовать самолеты ЕС для противовоздушной обороны западной Украины, следует из документа с описанием инициативы под названием SkyShield ("Небесный щит"). "Основная задача SkyShield - защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Задействованные боевые самолеты будут летать с европейских авиабаз и тесно координировать свои действия с ВВС Украины", - говорится в документе, ссылку на который приводит газета Guardian. Отмечается, что западные военные предлагают задействовать для этой миссии 120 военных самолетов ЕС. Тем самым авторы инициативы хотят высвободить ресурсы украинских ВВС, которые, как они утверждают, могли бы быть переброшены на восток. В качестве одной из задач называется восстановление украинской энергетической инфраструктуры. В документе говорится, что SkyShield может дать более значимый эффект, чем отправка 10 тысяч солдат ЕС на Украину.
https://ria.ru/20250306/es-2003513703.html
https://ria.ru/20250306/pomosch-2003513083.html
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украина, евросоюз, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, ВВС Украины
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины

Guardian: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины

© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Западные военные предложили использовать самолеты ЕС для противовоздушной обороны западной Украины, следует из документа с описанием инициативы под названием SkyShield ("Небесный щит").
"Основная задача SkyShield - защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Задействованные боевые самолеты будут летать с европейских авиабаз и тесно координировать свои действия с ВВС Украины", - говорится в документе, ссылку на который приводит газета Guardian.
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Отмечается, что западные военные предлагают задействовать для этой миссии 120 военных самолетов ЕС.
Тем самым авторы инициативы хотят высвободить ресурсы украинских ВВС, которые, как они утверждают, могли бы быть переброшены на восток.
В качестве одной из задач называется восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
В документе говорится, что SkyShield может дать более значимый эффект, чем отправка 10 тысяч солдат ЕС на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзВВС Украины
 
 
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