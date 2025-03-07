https://ria.ru/20250307/samolety-2003515863.html
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины
Западные военные предложили использовать самолеты ЕС для противовоздушной обороны западной Украины, следует из документа с описанием инициативы под названием... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:14:00+03:00
2025-03-07T00:14:00+03:00
2025-03-07T00:14:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Западные военные предложили использовать самолеты ЕС для противовоздушной обороны западной Украины, следует из документа с описанием инициативы под названием SkyShield ("Небесный щит"). "Основная задача SkyShield - защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Задействованные боевые самолеты будут летать с европейских авиабаз и тесно координировать свои действия с ВВС Украины", - говорится в документе, ссылку на который приводит газета Guardian. Отмечается, что западные военные предлагают задействовать для этой миссии 120 военных самолетов ЕС. Тем самым авторы инициативы хотят высвободить ресурсы украинских ВВС, которые, как они утверждают, могли бы быть переброшены на восток. В качестве одной из задач называется восстановление украинской энергетической инфраструктуры. В документе говорится, что SkyShield может дать более значимый эффект, чем отправка 10 тысяч солдат ЕС на Украину.
https://ria.ru/20250306/es-2003513703.html
https://ria.ru/20250306/pomosch-2003513083.html
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украина, евросоюз, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, ВВС Украины
СМИ: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины
Guardian: западные военные предложили использовать самолеты ЕС для ПВО Украины