https://ria.ru/20250307/sammit-2003636336.html

Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС

Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС - РИА Новости, 07.03.2025

Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя атмосферу на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, заявил, что там царила огромная неопределенность. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:53:00+03:00

2025-03-07T14:53:00+03:00

2025-03-07T15:09:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя атмосферу на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, заявил, что там царила огромная неопределенность."Огромная неопределенность, огромная неопределенность", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу, комментируя атмосферу саммита Европейского союза, который состоялся в четверг в Брюсселе.По его словам, в ходе саммита обсуждался вопрос о том, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины в случае, если в их обеспечении не будет участвовать США."Самый худший вариант, который я могу себе представить и с которым я не хочу ничего иметь (общего), заключается в том, чтобы Европейский союз содержал украинскую армию в виде гарантии безопасности, такой вариант появляется на столе. Было (на саммите) более спокойно, чем обычно, поскольку вступление президента США в эти процессы было решительным. Было больше рациональности. Думаю, что каждый понимает, какая ситуация в военном плане, Украина эту войну проигрывает, это очевидно", - отметил Фицо.По его мнению, Европейский союз не может позволить себе одновременно содержать украинскую армию и выполнять обязательства по повышению своей собственной обороноспособности.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003580900.html

https://ria.ru/20250306/es-2003507803.html

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в мире, сша, украина, евросоюз, брюссель, роберт фицо