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Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
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14:53 07.03.2025 (обновлено: 15:09 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/sammit-2003636336.html
Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС
Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя атмосферу на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, заявил, что там царила огромная неопределенность. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:53:00+03:00
2025-03-07T15:09:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя атмосферу на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, заявил, что там царила огромная неопределенность."Огромная неопределенность, огромная неопределенность", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу, комментируя атмосферу саммита Европейского союза, который состоялся в четверг в Брюсселе.По его словам, в ходе саммита обсуждался вопрос о том, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины в случае, если в их обеспечении не будет участвовать США."Самый худший вариант, который я могу себе представить и с которым я не хочу ничего иметь (общего), заключается в том, чтобы Европейский союз содержал украинскую армию в виде гарантии безопасности, такой вариант появляется на столе. Было (на саммите) более спокойно, чем обычно, поскольку вступление президента США в эти процессы было решительным. Было больше рациональности. Думаю, что каждый понимает, какая ситуация в военном плане, Украина эту войну проигрывает, это очевидно", - отметил Фицо.По его мнению, Европейский союз не может позволить себе одновременно содержать украинскую армию и выполнять обязательства по повышению своей собственной обороноспособности.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003580900.html
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в мире, сша, украина, евросоюз, брюссель, роберт фицо
В мире, США, Украина, Евросоюз, Брюссель, Роберт Фицо
Фицо прокомментировал прошедший саммит ЕС

Фицо: на саммите ЕС царила огромная неопределенность

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя атмосферу на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, заявил, что там царила огромная неопределенность.
«
"Огромная неопределенность, огромная неопределенность", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу, комментируя атмосферу саммита Европейского союза, который состоялся в четверг в Брюсселе.
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По его словам, в ходе саммита обсуждался вопрос о том, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины в случае, если в их обеспечении не будет участвовать США.
«
"Самый худший вариант, который я могу себе представить и с которым я не хочу ничего иметь (общего), заключается в том, чтобы Европейский союз содержал украинскую армию в виде гарантии безопасности, такой вариант появляется на столе. Было (на саммите) более спокойно, чем обычно, поскольку вступление президента США в эти процессы было решительным. Было больше рациональности. Думаю, что каждый понимает, какая ситуация в военном плане, Украина эту войну проигрывает, это очевидно", - отметил Фицо.
По его мнению, Европейский союз не может позволить себе одновременно содержать украинскую армию и выполнять обязательства по повышению своей собственной обороноспособности.
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В миреСШАУкраинаЕвросоюзБрюссельРоберт Фицо
 
 
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