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ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 07.03.2025 (обновлено: 09:14 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/saldo-2003535576.html
ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо
ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо
Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:36:00+03:00
2025-03-07T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо."На левобережье, на Кинбурнской и Тернеровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск", — сказал губернатор.Сальдо подчеркнул, что противник продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне.При этом Вооруженные силы России отслеживают все действия ВСУ в режиме реального времени, добавил глава региона.В декабре Сальдо заявил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, но все острова находятся под контролем российской армии — территорию зачистили от противника.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20250302/saldo-2002575394.html
https://ria.ru/20250116/kherson-1993944810.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо

Сальдо: ВС РФ контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Херсонской области
Военнослужащие ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ВС России в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
"На левобережье, на Кинбурнской и Тернеровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск", — сказал губернатор.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона
2 марта, 13:44
Сальдо подчеркнул, что противник продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне.
При этом Вооруженные силы России отслеживают все действия ВСУ в режиме реального времени, добавил глава региона.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Жители Херсона надеются на сдачу города без боя, сообщило подполье
16 января, 06:20
В декабре Сальдо заявил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, но все острова находятся под контролем российской армии — территорию зачистили от противника.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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