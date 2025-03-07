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ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо
ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо
Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:36:00+03:00
2025-03-07T06:36:00+03:00
2025-03-07T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо."На левобережье, на Кинбурнской и Тернеровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск", — сказал губернатор.Сальдо подчеркнул, что противник продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне.При этом Вооруженные силы России отслеживают все действия ВСУ в режиме реального времени, добавил глава региона.В декабре Сальдо заявил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, но все острова находятся под контролем российской армии — территорию зачистили от противника.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20250302/saldo-2002575394.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо
Сальдо: ВС РФ контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области