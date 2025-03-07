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На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак - РИА Новости, 07.03.2025
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10:28 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/sahalin-2003568963.html
На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак
На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак - РИА Новости, 07.03.2025
На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак
Обстоятельства гибели собак в городе Невельске на Сахалине выясняет местная полиция, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:28:00+03:00
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происшествия
невельск
сахалин
невельский городской округ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Обстоятельства гибели собак в городе Невельске на Сахалине выясняет местная полиция, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования. Местные зоозащитники ранее сообщили об обнаружении на улицах портового города нескольких трупов собак, ставших, по их мнению, жертвами догхантеров. "Администрации Невельского городского округа о ситуации известно. К сожалению, у администрации полномочий по данным вопросам нет, поэтому мы направили письменное заявление в правоохранительные органы. Выяснением обстоятельств происшествия будет заниматься Невельский линейный пункт полиции, в их компетенции находятся подобные случаи", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы. По словам собеседницы агентства, в администрацию района сообщений о происшествии от жителей города не поступало. В пресс-службе управления МВД по Сахалинской области РИА Новости сообщили, что изучение данных камер уличного наблюдения не подтвердило версию о догхантерах. "На записях вообще не присутствуют люди. Однако проверка еще не закончена, пока не будут опрошены все специалисты. Предварительно можно предположить, что причиной гибели собак мог стать крысиный яд", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20241004/zhivotnye-1976439025.html
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невельск
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невельский городской округ
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происшествия, невельск, сахалин, невельский городской округ
Происшествия, Невельск, Сахалин, Невельский городской округ
На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак

На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак в Невельске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Обстоятельства гибели собак в городе Невельске на Сахалине выясняет местная полиция, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.
Местные зоозащитники ранее сообщили об обнаружении на улицах портового города нескольких трупов собак, ставших, по их мнению, жертвами догхантеров.
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"Администрации Невельского городского округа о ситуации известно. К сожалению, у администрации полномочий по данным вопросам нет, поэтому мы направили письменное заявление в правоохранительные органы. Выяснением обстоятельств происшествия будет заниматься Невельский линейный пункт полиции, в их компетенции находятся подобные случаи", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы.
По словам собеседницы агентства, в администрацию района сообщений о происшествии от жителей города не поступало.
В пресс-службе управления МВД по Сахалинской области РИА Новости сообщили, что изучение данных камер уличного наблюдения не подтвердило версию о догхантерах.
"На записях вообще не присутствуют люди. Однако проверка еще не закончена, пока не будут опрошены все специалисты. Предварительно можно предположить, что причиной гибели собак мог стать крысиный яд", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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