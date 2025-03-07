https://ria.ru/20250307/sahalin-2003568963.html

На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак

На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак - РИА Новости, 07.03.2025

На Сахалине выясняют обстоятельства гибели собак

Обстоятельства гибели собак в городе Невельске на Сахалине выясняет местная полиция, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:28:00+03:00

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2025-03-07T10:28:00+03:00

происшествия

невельск

сахалин

невельский городской округ

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Обстоятельства гибели собак в городе Невельске на Сахалине выясняет местная полиция, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования. Местные зоозащитники ранее сообщили об обнаружении на улицах портового города нескольких трупов собак, ставших, по их мнению, жертвами догхантеров. "Администрации Невельского городского округа о ситуации известно. К сожалению, у администрации полномочий по данным вопросам нет, поэтому мы направили письменное заявление в правоохранительные органы. Выяснением обстоятельств происшествия будет заниматься Невельский линейный пункт полиции, в их компетенции находятся подобные случаи", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы. По словам собеседницы агентства, в администрацию района сообщений о происшествии от жителей города не поступало. В пресс-службе управления МВД по Сахалинской области РИА Новости сообщили, что изучение данных камер уличного наблюдения не подтвердило версию о догхантерах. "На записях вообще не присутствуют люди. Однако проверка еще не закончена, пока не будут опрошены все специалисты. Предварительно можно предположить, что причиной гибели собак мог стать крысиный яд", - рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20241004/zhivotnye-1976439025.html

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988565267.html

невельск

сахалин

невельский городской округ

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происшествия, невельск, сахалин, невельский городской округ