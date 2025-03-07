https://ria.ru/20250307/rynok-2003705255.html

Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям

Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям - РИА Новости, 07.03.2025

Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям

Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:46:00+03:00

2025-03-07T17:46:00+03:00

2025-03-07T17:46:00+03:00

экономика

россия

украина

сша

дональд трамп

московская биржа

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и теряет 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 17.37 мск снижался на 1%, до 3175,57 пункта. В течение пятницы он максимально повышался до 3249 пунктов. Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя.

https://ria.ru/20250307/es-2003516203.html

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2025

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экономика, россия, украина, сша, дональд трамп, московская биржа