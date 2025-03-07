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Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям - РИА Новости, 07.03.2025
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17:46 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/rynok-2003705255.html
Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям
Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям - РИА Новости, 07.03.2025
Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям
Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и теряет 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 17.37 мск снижался на 1%, до 3175,57 пункта. В течение пятницы он максимально повышался до 3249 пунктов. Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя.
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экономика, россия, украина, сша, дональд трамп, московская биржа
Экономика, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Московская биржа
Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям

Индекс Мосбиржи упал на 1% после заявлений Трампа по санкциям против России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и теряет 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 17.37 мск снижался на 1%, до 3175,57 пункта. В течение пятницы он максимально повышался до 3249 пунктов.
Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя.
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ЭкономикаРоссияУкраинаСШАДональд ТрампМосковская биржа
 
 
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