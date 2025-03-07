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Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии - РИА Новости, 07.03.2025
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17:24 07.03.2025 (обновлено: 20:09 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/rumyniya-2003693821.html
Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии
Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии - РИА Новости, 07.03.2025
Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии
Кэлин Джорджеску подал документы Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата в президенты Румынии, передает телеканал Digi 24. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:24:00+03:00
2025-03-07T20:09:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Кэлин Джорджеску подал документы Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата в президенты Румынии, передает телеканал Digi 24."Сегодня я зарегистрировал свою кандидатуру. Шестого декабря 2024 года демократия была убита. Сегодня, 7 марта, румынский народ вновь восстал. Я подал документы с более чем 324 000 подписей из уважения к румынскому народу, который понимает, что должен защищать свою демократию и свободу слова", — приводит СМИ слова политика.В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем прокуратура республики начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску категорически это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
https://ria.ru/20250307/dzheordzhesku-2003681168.html
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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, сша, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Кэлин Джеорджеску, США, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии

Джорджеску подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Румынии

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Кэлин Джорджеску подал документы Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата в президенты Румынии, передает телеканал Digi 24.
"Сегодня я зарегистрировал свою кандидатуру. Шестого декабря 2024 года демократия была убита. Сегодня, 7 марта, румынский народ вновь восстал. Я подал документы с более чем 324 000 подписей из уважения к румынскому народу, который понимает, что должен защищать свою демократию и свободу слова", — приводит СМИ слова политика.
Кэлин Джорджеску покидает окружной суд в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Румынии не намерены допускать Джеорджеску к выборам президента, пишет FT
Вчера, 16:51
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем прокуратура республики начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску категорически это отрицает, называя преследование политическим.
Кэлин Джорджеску покидает окружной суд в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Генпрокуратура Румынии сообщила об обысках по делу Джорджеску
5 марта, 13:06
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Румынии заявили о критической ситуации в стране после допроса Джеорджеску
27 февраля, 14:08
 
В миреРумынияКэлин ДжеорджескуСШАНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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