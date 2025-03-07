https://ria.ru/20250307/rumyniya-2003693821.html

Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии

Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии - РИА Новости, 07.03.2025

Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии

Кэлин Джорджеску подал документы Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата в президенты Румынии, передает телеканал Digi 24. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:24:00+03:00

2025-03-07T17:24:00+03:00

2025-03-07T20:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Кэлин Джорджеску подал документы Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата в президенты Румынии, передает телеканал Digi 24."Сегодня я зарегистрировал свою кандидатуру. Шестого декабря 2024 года демократия была убита. Сегодня, 7 марта, румынский народ вновь восстал. Я подал документы с более чем 324 000 подписей из уважения к румынскому народу, который понимает, что должен защищать свою демократию и свободу слова", — приводит СМИ слова политика.В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем прокуратура республики начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску категорически это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

https://ria.ru/20250307/dzheordzhesku-2003681168.html

https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003182465.html

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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, сша, нато, президентские выборы в румынии — 2024